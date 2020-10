29.10.2020

Kreiskliniken: Besuche stark eingeschränkt

Es gibt nur wenige Ausnahmen

Das Universitätsklinikum Ulm ist vorangegangen, jetzt folgen auch die Krankenhäuser im Landkreis Neu-Ulm: Ab dem heutigen Donnerstag sind Besuche in den Kreiskliniken in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen nicht mehr möglich – bis auf wenige Ausnahmen. Das teilte die Kreisspitalstiftung mit.

Mit dieser Regelung reagieren die Kliniken auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und der Region. Die bestehende Besuchsregelung werde zum Schutz der Patienten und der Mitarbeiter weiter eingeschränkt, erklärte die Kreisspitalstiftung. Besuche von stationären Patienten seien grundsätzlich nicht mehr möglich. Nur in begründeten Ausnahmefällen und auf ärztliche Anordnung könnten Besuche genehmigt werden.

Ausnahmefälle sind:

Besuche auf der Palliativstation und die Begleitung schwerstkranker und sterbender Patienten,

Begleitung minderjähriger Patienten und

Patienten mit krankheitsbedingten Kommunikationsproblemen.

Für die Begleitung bei Geburten und die Besuche auf der Wochenstation gelten eigene Regelungen. Diese werden stets aktuell auf der Homepage der Donauklinik/Geburtshilfe veröffentlicht.

Die Geriatrische Rehabilitation in Illertissen ist von dieser Regelung nicht betroffen. Hier gelten eigene Regeln.

„Wir bitten um Verständnis für diese Beschränkungen, die leider notwendig geworden sind“, schreibt die Kreisspitalstiftung. „Die Maßnahmen dienen der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Menschen im Landkreis und in der Region.“ Laut der Mitteilung gelten die Regeln bis auf Weiteres.

Am Universitätsklinikum Ulm sind bereits seit Mittwoch Besuche von Patienten stark eingeschränkt. Nur in begründeten Ausnahmefällen und nach Anordnung durch eine Ärztin oder einen Arzt können Besucher die Kliniken am Oberen Eselsberg, am Safranberg und am Michelsberg betreten. Die Zugänge zum Klinikum sind weiterhin reduziert und werden kontrolliert. (az)

Themen folgen