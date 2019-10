18:00 Uhr

Kreisspitalstiftung: Klinikdirektor nimmt sich eine Auszeit

Der medizinische Chef der Kreisspitalstiftung Weißenhorn soll sich nach der anstrengenden Zeit der Umstrukturierung erholen können, heißt es

Von Ronald Hinzpeter

Überraschend zieht sich Dr. Andreas Keller, medizinischer Leiter der Kreisspitalstiftung Weißenhorn, ins Privatleben zurück – allerdings nur für mehrere Monate. Am Montag wurden die Beschäftigten darüber informiert. In dem knapp gehaltenen Schreiben versichert Stiftungsdirektor Marc Engelhard, Keller werde nach einem Sabbatical, dessen Länge nicht genau beziffert wird, zurückkehren.

Kreisspitalstiftung will keine Gerüchte aufkommen lassen

Um „keine Gerüchte aufkommen zu lassen“, hat die Sprecherin der Stiftung, Edeltraud Braunwarth, am Dienstag die Öffentlichkeit darüber informiert. Keller habe nun 14 Jahre an vorderster Front gearbeitet und in den vergangenen Jahren kaum Urlaub genommen. Jetzt war es offenbar Zeit dafür. In dem Brief an die Beschäftigten der Stiftung heißt es wörtlich, Keller sei „in diesen nicht immer einfachen Jahren“ stets der ruhende Pol gewesen und habe sich in „unermüdlichem Einsatz und Fleiß um die Belange unserer Kliniken gekümmert“. Nun seien die Entscheidungen über die strukturelle Neuausrichtung der drei Kliniken getroffen worden und die personelle Nachbesetzung der Führung sei abgeschlossen. „Jetzt ist es an der Zeit, auch Herrn Dr. Keller zu entlasten und ihm ein Sabbatical zu ermöglichen.“ Nach dieser Erholungszeit werde er „mit neuer Kraft in die Kreisspitalstiftung zurückkehren.“

Ein anderer wird nicht mehr zur Kreisspitalstiftung zurückkehren

Während der Auszeit des medizinischen Direktors – Edeltraud Braunwarth sprach von „drei bis vier Monaten“ – werde an den Klinikstandorten Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen jeweils einer der dortigen Chefärzte zeitweilig die Gesamtleitung für das Haus übernehmen.

Nicht mehr zurückkehren in die Leitung der Kreisspitalstiftung wird Ernst Peter Keller. Er hatte zeitweilig den Posten des kommissarischen Stiftungsdirektors inne und war im Mai 2018 aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Mittlerweile hat er sich soweit erholt, dass wieder arbeiten könne, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. Er werde Ende November ins Landratsamt zurückkehren. Dort war er im Hauptamt beschäftigt, bis er in die Stiftungsleitung berufen wurde. Welchen Posten er nach seiner Rückkehr ins Amt bekleidet, stehe noch nicht fest. Auf Anweisung seiner Ärzte müsse er aber einer stressfreien Beschäftigung nachgehen.

