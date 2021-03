vor 2 Min.

Kritik am ersten Klimawald in Weißenhorn wird laut: Wieso ist das so?

Die Stadt Weißenhorn will bestehende Waldflächen vergrößern oder miteinander verbinden. Das Konzept Klimawald sieht vor, dass sich Bürger, Firmen und andere Einrichtungen am Aufbau der neuen Wälder beteiligen.

Plus Weißenhorn hat im Jahr 2019 beschlossen, mehr aufzuforsten. Im Herbst soll es nun mit dem ersten Klimawald losgehen. Doch es gibt auch Kritik an den Plänen.

Von Angela Häusler

Ein knapp drei Hektar großes Areal, derzeit noch Acker, will Weißenhorn im kommenden Herbst aufforsten – im Rahmen des Projekts „Bürger- und Klimawald“. Dass sich das Grundstück nicht auf Weißenhorner, sondern auf Roggenburger Gemarkung befindet, stieß im Stadtrat jedoch auf Kritik. Zudem tauchte die Frage auf, ob Schlittenfahren auf dem Hang nahe Biberach auch nach der Bepflanzung noch möglich sein wird.

Im kommenden Oktober soll die Aufforstung der Fläche beginnen, die von zwei Seiten her schon jetzt von Weißenhorner Wald begrenzt wird. Sie ist 2,89 Hektar groß und soll sich in einigen Jahren in einen klimatoleranten Mischwald mit Blühstreifen und Wildacker verwandelt haben. Vorgesehen ist zudem eine Waldrandgestaltung mit Obstbäumen und Sträuchern.

Die Stadt Weißenhorn hat das Feld erworben, für das der Pachtvertrag im Herbst ausläuft. Dort soll der erste Teil des Projekts Klimawald umgesetzt werden, in dessen Rahmen die Kommune pro Jahr zwei bis drei Hektar Grünfläche aufforsten will, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Kritik: Der Weißenhorner Klimawald entsteht auf Roggenburger Gebiet

„Das hört sich toll an, aber die Fläche gefällt mir nicht“, sagte Michael Schrodi ( CSU), denn sie liege auf Roggenburger Gebiet. Zudem sei nachvollziehbar, dass einigen Biberachern die geplante Nutzung nicht passt. Denn der Abhang, von Biberach aus gut zu Fuß erreichbar, wird im Winter gerne als Schlittenberg genutzt.

Es sei nicht ganz einfach, geeignete Flächen für die Aufforstung zu finden, antwortete Stadtförster Philipp Schmid. Mit den Bürgern aus Biberach habe man sich jedoch bereits verständigt und einen Kompromiss gefunden: Die Bepflanzung werde eine acht bis zehn Meter breite Schneise frei lassen, die trichterförmig verläuft und Raum zum Rodeln lässt.

Es müsse in jedem Fall genug Platz für die Kinder bleiben, betonte Andreas Ritter (FDP). „Das kann eine tolle Sache sein“, fand Susanne Kuderna-Demuth (Grüne) und wollte wissen, inwiefern es nötig sei, auch diesen Wald zu bewirtschaften. Der Klimawald dürfe keine bloße Alibifunktion haben. „Im Prinzip ist jeder Wald ein Klimawald“, sagte Förster Schmid dazu.

Weißenhorn muss Spaziergänger im Klimawald schützen

Die Kommune müsse gewährleisten, dass Spaziergänger dort sicher sind und nicht etwa von herabfallendem Geäst getroffen werden können. Zudem setze auch die Verrottung von Bäumen CO 2 frei, wenn Wälder sich selbst überlassen bleiben. Das Ziel sei aber, an dieser Stelle einen Dauerwald zu schaffen, mit alten und jungen Bäumen. Eventuell sei es auch sinnvoll, in dem Bereich ein Biotopgewässer anzulegen. Das sei aber noch nicht sicher, so Schmid. Mit einem erkennbaren Wald sei auf dem Gelände in etwa fünf Jahren zu rechnen. So lange die Bäume noch klein sind, sollen sie mit einer Umzäunung vor Wildverbiss geschützt werden.

Angestoßen wurde das Projekt „Klima- und Bürgerwald“ im Jahr 2019. Das Konzept ist zunächst auf zehn Jahre angelegt. Um die Kosten für die Aufforstungen zu decken, wurde ein Sonderkonto eingerichtet, auf das Bürger, Vereine und Firmen Spenden überweisen können. Auch im städtischen Haushalt ist Geld für den Unterhalt solcher Grundstücke vorgesehen.

