Künstler, Bluesrocker, Neu-Ulmer: Arthur Hank ist gestorben

Der Neu-Ulmer Künstler - hier bei einer Vernissage mit seinen Bildern - und Musiker Arthur Hank, der den Bass in der Band BeRott'nHank spielte, ist am 24. Januar 2021 gestorben.

Plus Ulmer und Neu-Ulmer kannten ihn als Bassist der Band "BeRott'nHank" und als Künstler. Jetzt ist Arthur Hank im Alter von 70 Jahren gestorben.

Von Stefan Kümmritz

Wie jetzt offiziell bekannt wurde, ist der Neu-Ulmer Musiker und Künstler Arthur Hank am 24. Januar im Alter von 70 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Hank hatte sich jahrelang nicht unterkriegen lassen, hatte seiner Krankheit mit Macht getrotzt, wurde aber schließlich doch von ihr besiegt. Bekannt geworden ist er in der Region vor allem als Bassist der Bluesrock-Gruppe "BeRott’nHank", die er mit gegründet hatte und mit der er voller Leidenschaft sehr viele Konzerte speziell in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung gab. Im Repertoire der Band waren unter anderen Songs von den Rolling Stones, Jimi Hendrix, Deep Purple, Cream oder ZZ Top. Zusätzlich zu seinem unermüdlichen Engagement in dieser Band widmete sich Hank – auch da fast immer live – der Jazzmusik.

Der Neu-Ulmer Arthur Hank widmete sich der abstrakten Kunst

Auch wenn die Musik sein Leben war, versuchte er bei zahlreichen Wanderungen, Bergtouren und Reisen vor allem in südeuropäische Länder, stets zu sich, zu seinem Inneren zu kommen. Die Erkenntnisse daraus drückten sich schließlich stark in seinen mitunter experimentellen, zumeist abstrakten Kunstwerken aus. Er malte die Landschaften auf seine Art, ließ sie erkennen und doch sein Eigen werden.

Arthur Hank spielte mit "BeRott'nHank", stellte im Haus der Begegnung aus

In zahlreichen Ausstellungen unter anderem in der Volksbank, in der Pfuhler Kunstzone oder im Ulmer Haus der Begegnung – dort gab es zum Jahreswechsel 2018/2019 seine letzte große Schau, eine Retrospektive zu 30 Jahren Malerei von ihm – gab er der Öffentlichkeit einen Einblick in seine Befindlichkeit bei der Arbeit mit Pinsel und Leinwand. Er wird nicht nur seiner Frau und Familie, sondern auch zahlreichen Freunden und seiner Band sehr fehlen.

