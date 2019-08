vor 8 Min.

Künstler auf der Wilhelmsburg und an der Donau

Neue Ausstellung und Performance beim kreativen Sturm auf die Wilhelmsburg in Ulm. Das ist an diesem Wochenende geboten.

Der kreative Sturm auf die Wilhelmsburg geht weiter: Im Rahmen des Künstlerresidenz-Programms „Reframe.burg“ arbeiten weitere Künstler in den Räumen der Festung sowie im Stadtraum und bereiten ortsspezifische Interventionen und Installationen vor. Gastkünstler Marcel Große eröffnet am Samstag, 24. August, um 19 Uhr seine Ausstellung in den nicht ausgebauten Räumen des ersten Obergeschosses. Der Hamburger arbeitet im Spannungsfeld zwischen Kunst und Wissenschaft. Die Auseinandersetzung mit räumlichen, physischen und historischen Kontexten zieht sich durch sein Werk und ist auch Ausgangspunkt für seine Installationen in der Burg. Die Ausstellung ist zusätzlich am 25., 29. und 30. August jeweils von 18 bis 22 Uhr zu sehen, bevor in der fünften Woche Marita Bullmann aus Essen die Räume der Wilhelmsburg bezieht und ihre künstlerische Intervention vorbereitet.

Ulm: Kulturelles Programm auf der Wilhelmsburg

Ebenfalls im Rahmen von „Reframe.Burg“ bringt das Wiener Künstlerkollektiv Blind Date Collaboration die Burg am Wochenende nochmals in die Innenstadt. Am Samstag, 24., und Sonntag, 25. August, werden die beiden Akteure des Kollektivs, Alexandru Cosarca und Marie-Christin Rissinger, ihre Video-/Live-Performance „In War There Are Always Enemies“ jeweils um 21 Uhr an der Stiege umsetzen (bei schönem Wetter). Sie beschäftigen sich mit den militärischen Strukturen in Ulm und den Überbleibseln der Geschichten der Soldaten, die auf der Burg stationiert waren.

Der „Pop up Space Wilhelmsburg“ läuft noch bis Ende September. Ein Shuttle-Bus bringt die Gäste an allen Veranstaltungstagen ab 18 Uhr kostenlos vom Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Stadtmitte oder von der Haltestelle auf dem Gold-Ochsen-Gelände auf die Wilhelmsburg und wieder zurück. Das komplette Veranstaltungsprogramm gibt es online auf die-wilhelmsburg.de. (az)

Lesen Sie auch: