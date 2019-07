00:34 Uhr

Kürzer parken in Weißenhorn

In der Innenstadt gelten Ausweise in Zukunft nur noch zwei Stunden lang

Neu erteilte Parkausweise für die Weißenhorner Innenstadt gelten in Zukunft nur noch für zwei Jahre, bisher waren es drei Jahre. Diese Änderung hat der örtliche Bau- und Werkausschuss am Montagabend beschlossen. Außerdem erhalten Gewerbetreibende und Selbstständige ab sofort nur noch einen Parkausweis je Gewerbe für die Kurzparkzone in der Innenstadt.

Mit der aktuellen Lage bezüglich der Stellplätze sei er „nicht ganz glücklich“, merkte Michael Schrodi (CSU) an. Denn viele Gewerbetreibende parkten direkt vor ihren Geschäften und trügen damit zur angespannten Parksituation in der Stadt bei.

Das Problem, meinte Bürgermeister Wolfgang Fendt, bestehe genauso in der Memminger Straße, wo zahlreiche Geschäftsleute eine Ausnahmegenehmigung beantragen, um ihre Autos vor der eigenen Ladentüre abstellen zu können. Klar sei, dass es deutlich zu wenige Parkplätze gebe, so Herbert Richter (SPD). Es sei Zeit, die für die Innenstadt ins Auge gefasste Tiefgarage „baldmöglichst aktiv anzugehen“, so Gunter Kühle (CSU). Davon würden sowohl die Geschäftsleute als auch die Besucher des Zentrums profitieren.

Außerdem will die Verwaltung nun beim Neu-Ulmer Landratsamt beantragen, dass die Parkzeit vor der Stadtpfarrkirche am Hauptplatz auf zwei Stunden begrenzt wird. Die Einschränkung soll an den Werktagen zwischen 8 und 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr gelten. Entscheiden muss darüber schlussendlich das Landratsamt, da die Parkplätze am Hauptplatz in dem Zuständigkeitsbereich der Behörde liegen. (ahoi)

