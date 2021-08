Kultur

vor 44 Min.

Diademus Nachtaktiv: Musik für Feste einer längst vergangenen Zeit

Plus Die beiden Nachtaktiv-Konzerte des Roggenburger Diademus-Festivals entfalten einen ganz besonderen Reiz. Und das Publikum war froh, dass sie verlegt worden waren.

Von Dagmar Hub

Eigentlich hätte es ein so stimmungsvoller Abend werden können: Musik der Renaissance, im Freien an einem warmen Augustabend im Innenhof von Kloster Roggenburg. In einem anderen Sommer als dem des Jahres 2021 hätte es so sein können. Schweren Herzens musste Diademus-Intendant Benno Schachtner wegen des drohenden Regens die beiden Nachtaktiv-Konzerte des Freitagabends in die Klosterkirche verlegen. Es blieb dann doch trocken, aber das Publikum war wegen der Kälte dankbar, die knapp drei Stunden des musikalisch wunderschönen Abends doch in der wärmeren Kirche verbringen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen