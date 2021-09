Literatur unter Bäumen: Statt Hinrichtung ein Riesenlob vom Großkritiker

Plus Bei "Literatur unter Bäumen" erzählt Thedel von Wallmoden, wie er vom Herausgeber eines studentischen Kneipenführers zum Verleger wurde, der Lob von höchster Instanz bekam.

Die zweite war die erste: Nachdem die erste Veranstaltung der Reihe "Literatur unter Bäumen" abgesagt werden musste, bildete der zweite Termin den verspäteten Auftakt auf dem grünen Neu-Ulmer Schwal. Im Mittelpunkt stand Verleger Thedel von Wallmoden, der den Wallstein-Verlag Göttingen leitet, im Gespräch mit Florian L. Arnold. Die gut besuchte Veranstaltung war höchst unterhaltsam, teilweise auch recht amüsant, wobei Schauspieler Markus Hottgenroth vom Theater Ulm einige Passagen aus mehreren Büchern mal sehr einfühlsam und mal recht spannend vortrug.