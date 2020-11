vor 2 Min.

Kultur-Shutdown: Wie tief stecken Kinos in Ulm und Neu-Ulm in der Krise?

Plus Corona-Shutdown, verschobene Filmpremieren – und die Konkurrenz von Netflix sitzt den Kinos im Nacken. Kinobetreiber in Ulm und Neu-Ulm schlagen Alarm.

Von Stefan Kümmritz

Der Kino-Spaß ist vorbei. Nicht für immer, aber zumindest vorübergehend. Der neuerliche Corona-Lockdown ist dafür verantwortlich, dass auch die Lichtspielhäuser in Ulm und Neu-Ulm momentan geschlossen bleiben müssen. Auf jeden Fall bis Ende November, falls nicht vorher der Lockdown aufgehoben wird – womit angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen nicht zu rechnen ist. Eher, die Anzeichen sprechen dafür, wird der Lockdown verlängert. Betroffen sind somit in Ulm das Xinedome, die Lichtburg, das Mephisto und das Obscura sowie in Neu-Ulm das Dietrich-Theater. Die Ansichten der Betreiber dazu sind etwas unterschiedlich, aber die Auswirkungen des Lockdowns scheinen für alle gleich: Es fehlen zur Zeit die Einnahmen.

Im Neu-Ulmer Dietrich-Theater hofft man auf die November-Hilfen

Der Betreiber des Dietrich-Theaters sowie der Art-Kinos Lichtburg, Mephisto und Obscura, Roman Sailer, sieht die Situation der Kinos ganz klar als schlecht an und verweist auf den Lockdown als zumindest derzeitige Ursache. „Wir hoffen auf die versprochene November-Hilfe“, sagt Sailer. „Die ist jetzt ganz wichtig. Und dann warten wir einmal ab, was nun die Beratungen in der Politik bringen. Wir haben im vergangenen Dreivierteljahr gelernt, dass es manchmal überraschende Entscheidungen gibt.“

Sailer verweist darauf, dass in den vorangegangenen Jahren die Wintermonate November, Dezember und Januar immer „sehr besucherstark“ gewesen und in dieser Zeit stets großartige internationale Filme in die Kinos gelaufen seien – und gerade vor Weihnachten auch schöne Familienfilme.

Kinos kommen wegen Corona kaum auf 50 Prozent der Einnahmen von 2019

Roman Sailer sagt: „Die Kinos konnten dieses Jahr kaum auf 50 bis 60 Prozent der Vorjahreseinnahmen kommen.“ Xinedome-Betreiber Hans-Otto Leibing bestätigt dies indirekt, geht aber noch weiter: „Das Problem, das die Kinos haben, ist sehr vielfältig. Das liegt bei weitem nicht nur an Corona. Uns geht es insgesamt als Medium schlecht. Den Lockdown können wir verkraften, nicht aber die langfristige Entwicklung.“ Leibing sagt, er sehe die Situation realistisch und mit mindestens einem weinenden Auge: „Heute müssen die Menschen nicht mehr aus dem Haus gehen, um Filme zu sehen. Da gibt es vor allem die Streaming-Dienste, die sehr stark genutzt werden und die nur auf hohe Erträge aus sind. Die Menschen sind übersättigt, vor allem die jungen. Die Besucherzahlen, die wir noch vor fünf Jahren hatten, können wir nie wieder erreichen.“

Roman Sailer sieht zurzeit kein Mittel, die Kundschaft trotz der Schließung seiner Häuser alternativ bedienen zu können und so bieten die Kinos einen traurigen Anblick: Verschlossene Türen, Hinweisschilder für unkundige Besucher und Plakate von Filmen, die jetzt nicht gezeigt werden dürfen. „Die Autokinos“, so Sailer, „die im Frühjahr wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, schließen im Winter ja auch. Filme werden zwar weiter produziert, aber gerade kein Geld damit verdient. Wir brauchen Hilfe, sonst werden die finanziellen Ausfälle ganz massiv. Die Streaming-Dienste sind eine starke Konkurrenz, die funktionieren immer. Die November-Hilfe ist für uns immens wichtig, dem langfristigen Problem unserer Branche wird sie aber nicht gerecht.“

Kinobetreiber in Ulm und Neu-Ulm befürchten Langzeitfolgen

Damit spricht Sailer an, was Hans-Otto Leibing langfristig als große Gefahr sieht und befürchtet: „Die langfristigen Folgen für den Markt werden unumkehrbar sein.“ Dabei haben die Kinobetreiber alles getan, damit es die Besucher in den Häusern sehr komfortabel haben: Gemütliche Sitze, große Leinwände, professioneller Sound, integrierte Restauration und einiges mehr. Roman Sailer sagt in Bezug auf den Lockdown: „Wir haben ein funktionierendes Hygienekonzept. Die Belüftung springt stets automatisch an, wenn sich die Luft in den Sälen verschlechtert. Weltweit wurden Kontakte in den Kinos verfolgt und es wurde keine Infektion nachgewiesen. Ein Kino ist nicht völlig risikolos, aber ein Kinobesuch ist die sicherste Freizeitbeschäftigung.“

Leibing bestätigt dies und erklärt: „Das Infektionsrisiko ist nirgends geringer als im Kino. Dafür haben wir viel investiert.“ Und er schwärmt: „Wir können in den großen Kinos mit den großen Leinwänden und dem Wahnsinns-Sound ein tolles Erlebnis bieten. Trotzdem haben viele Menschen die Lust auf Kino verloren. Aber wir sind für die Besucher, die wieder kommen werden, gerüstet. Bisher hat das Kino alle Krisen überstanden. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

