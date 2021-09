Kultur

06:00 Uhr

Theater Neu-Ulm bietet Enthüllungen zum Neustart

Plus Die Neu-Ulmer Bühne startet aus der Krise mit einem Ein-Personen-Stück, das heute noch ausgesprochen aktuell ist. Und wie ist das Inhaber-Ehepaar durch die Pandemie gekommen?

Von Andreas Brücken

Mit dem aktuellen Stück "Enthüllungen aus dem Kellerloch" meldet sich das Neu-Ulmer Theater zurück aus der Sommerpause. Heinz Koch wagt sich an den einstündigen Monolog des fiktiven Sergej Dimitroff, der seit Jahrzehnten in selbstgewählter Isolation lebt, im Untergrund, in seinem abgewrackten Kellerloch. Auch wenn der russische Autor Fjodor Dostojewski das Stück bereits im Jahr 1846 verfasste, sei der Text auch heute noch brandaktuell, erklärt Koch. "Dieser zynische, 75-jährige Intellektuelle, dem Dostojewski seine Gedanken in den Mund legt, könnte absolut einer unserer Zeitgenossen sein."

