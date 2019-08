09:13 Uhr

"Kultur auf der Straße": Termin, Programm, Künstler, Anfahrt

Zum dritten Mal findet an diesem Wochenende "Kultur auf der Straße" in Neu-Ulm statt. Termin, Künstler, Programm und Anfahrt - hier die Infos zum Festival im Überblick.

"Kultur auf der Straße" erweckt kommende Woche die Innenstadt zwischen Petrusplatz, Rathausplatz und Heiner-Metzger-Platz im Rahmen der Kampagne "150 Jahre Stadt Neu-Ulm"mit Straßenkunst, Livemusik, Kultur und einer Vielzahl an Streetfoodständen zum Leben. Der Eintritt ist für die komplette Veranstaltung frei.

Wir haben Ihnen die Infos zu Termin, Künstlern, Programm und Anfahrt im Folgenden zusammengestellt.

Termin: Wann läuft "Kultur auf der Straße" in Neu-Ulm?

Bei der dritten Ausgabe des Straßenkulturfestivals erstreckt sich die Veranstaltung erstmals über zwei Tage, den 17. und den 18. August. Besucher haben am Samstag von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr die Möglichkeit, der Live-Musik zu lauschen und die Künstler zu bestaunen.

"Kultur auf der Straße": Welche Künstler sind in Neu-Ulm dabei?

Rund 40 verschiedene Künstler aus den Kategorien Comedy und Kabarett, Musik, Bands, Artistik und Streetart werden am Samstag und Sonntag die Innenstadt von Neu-Ulm zu ihrer Bühne machen. Neben Künstlern aus der Umgebung sind auch Artisten unter anderem aus Argentinien, Brasilien, Belgien, Frankreich, Israel, Italien, Japan, Kanada, Mazedonien, Niederlande und Spanien dabei. Einmal mehr also ist "Kultur auf der Straße" in Neu-Ulm international.

Nach ihren Auftritten lassen die Künstler einen Hut herumgehen, in den die Zuschauer eine Spende legen können. Eine Übersicht über die Straßenkünstler, die am 17. und 18. August in Neu-Ulm dabei sind, finden Sie hier.

"Kultur auf der Straße" in Neu-Ulm: Das Programm

Am Samstagabend wird es eine Show mit den Gewinner des Publikumspreises aus den Jahren 2017 und 2018 auf dem Petrusplatz geben. Auch 2019 ist das Publikum wieder gefragt, den Publikumspreis zu vergeben. An beiden Veranstaltungstagen können Besucher ihre Stimmen für die Künstler abgeben. Stimmzettel sind bei allen Essens- und Getränkeständen erhältlich und können dort auch wieder abgegeben werden. Unter allen Teilnehmern werden Eintrittskarten für das Donaubad Ulm/ Neu-Ulm verlost.

Bisher wurde noch kein Ablaufplan veröffentlicht. Die Künstler präsentieren ihre Shows am Samstag zwischen 14 und 23 Uhr und am Sonntag zwischen 12 und 21 Uhr auf dem Heiner-Metzger-Platz, dem Johannesplatz, dem Petrusplatz und in der Ludwigstraße. Sowohl der Gewinner des Publikumspreises als auch die Gewinner der Fachpreise präsentieren sich zum Abschluss des Festes am Sonntag, 18. August, um 20 Uhr nochmals auf der Bühne am Rathausplatz.

Neben den künstlerischen Angeboten kommen auch die kleinen Gäste mit Hüpfburg und Kids-Corner nicht zu kurz.

Anfahrt zu "Kultur auf der Straße" in Neu-Ulm: So kommen Sie hin

Am einfachsten ist die Anreise mit Bus und Bahn zum Veranstaltungsgelände. Bushaltestellen und Bahnhof sind nur wenige Meter entfernt und bieten eine stressfreie An- und Abfahrt. Für Autofahrer gibt es kostenlos kostenlose P+R-Flächen. Außerdem können Besucher in der nahegelegenen Glacis-Galerie und den anderen Parkhäusern für die üblichen Gebühren parken. Eine Überblickskarte mit eingezeichneten Parkmöglichkeiten finden Sie hier. (AZ)

