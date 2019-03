14:18 Uhr

Kultur – nicht nur in der Schranne

Am Freitag eröffnet Kabarettist Heinrich Del Core die Saison in Weißenhorn. Die hat im weiteren Jahresverlauf noch einiges zu bieten.

Beim Neujahrsempfang der Stadt Weißenhorn wurde die Initiative „Kultur in der Schranne“ für ihr Engagement ausgezeichnet. Für die Mitglieder ist das aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Im Gegenteil. Am Freitag, 22. März, beginnt die nächste Runde der Veranstaltungsreihe – aber nicht in der Schranne, sondern wegen der großen Nachfrage in der Fuggerhalle. Der Comedian und Kabarettist Heinrich Del Core, Publikums- und Jurypreisträger verschiedener Kleinkunstpreise, will mit seiner italienischen Leichtigkeit auch die Fuggerstadt erobern. Er zeigt sein Programm „Ganz arg wichtig“. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Sonic Boom Band mag Funk und Soul

Für die weitere Saison geht es zurück in die bewährte Schranne. Wer sich schon immer für Motown-Musik begeistert hat, James Brown und Wilson Pickett schätzt, die Blues Brothers oder Jack Johnson mag und auch Red Hot Chilli Peppers, Commodores und die Doors zu seinen Favoriten zählt, könnte am Samstag, 6. April, bei der Sonic Boom Band auf seine Kosten kommen. Die Gruppe kombiniert bekannte Songs aus Funk, Rock, Rhythm & Blues und Soul in eigenen Arrangements.

Am Freitag, 3. Mai, trifft Ulmer Literatur auf Weißenhorner Musik. Der Altersunterschied könnte nicht viel unterschiedlicher sein, die Ulmer Autoren 81 und die Jazz-Combo der Musikschule veranstalten unter dem Motto „Träume“ einen gemeinsamen Abend.

"Spätzlesmugger" aus Aalen retten die Welt

Am Samstag, 22. Juni, retten dann Herr Diebold ond Kollega die Welt. Die „Aalener Spätzlesmugger“ proben den schwäbisch-musikalischen Protest gegen toupierte Milliardärspräsidenten, milchgesichtige osmanische Allmachtssultane und zaristische Dauerdopingmuskelprotze.

Danach geht „Kultur in der Schranne“ in die Sommerpause und kehrt danach akustisch zurück: Das Gitarrenduo Keller & Wenger spielt am Samstag, 14. September, Werke aus der Folklore Brasiliens und Argentiniens sowie aus internationaler Pop- und Folkmusik. Eine Kostprobe geben die beiden Gitarristen bei der Kulturnacht am Mittwoch, 29. Mai.

Einen abwechslungsreichen Rhythmusteppich, auf dem sich Trompete, Sax, Posaune, Bass und Gitarren verspielt die Bälle zuwerfen, bietet die Formation Schlipsmusik am Samstag, 28. September. (az)

Karten gibt es in der Weingalerie in Weißenhorn, Telefon 07309/41722. Tickets für Heinrich Del Core gibt unter anderem auch bei Blende 22 in Neu-Ulm.

Lesen Sie auch: Kabarett im Ruhestand: Die zwei Damen vom Zaun

Themen Folgen