vor 16 Min.

Kulturnacht 2020 in Ulm und Neu-Ulm: Alle Infos zu Programm, Tickets, Corona-Regeln

So voll wie in den vergangenen Jahren darf es diesmal nicht werden: Doch die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm soll trotz Corona stattfinden. Wir informieren über Termine, Eintritt und Programm.

Auch in Corona-Zeiten soll die Kulturnacht 2020 in Ulm und Neu-Ulm über die Bühne laufen. Hier finden Sie alle Infos - vom Programm bis zur App.

Von Veronika Lintner

Am Samstag, 19. September, ist es wieder so weit: Ulm und Neu-Ulm widmen eine ganze Nacht der Kultur. 80 Veranstaltungen mit fast 500 Akteuren und Veranstaltern. Doch in diesem Jahr findet die Kulturnacht unter dem Eindruck des Coronavirus statt. Alles wird ein bisschen anders als gewohnt. Hier erfahren Sie, welche Sicherheitsregeln gelten, wo es die Eintrittsbändchen zu kaufen gibt und was das Programm bietet.

Vorverkauf, Kasse und Bändchen für die Kulturnacht 2020 in Ulm und Neu-Ulm

Als Schutzmaßnahme vor COVID-19 haben die Organisatoren in diesem Jahr drei Vorverkaufsstellen eingerichtet. Informationen dazu bieten sie auf der offiziellen Seite www.kulturnacht-ulm.de und www.kulturnacht-neu-ulm.de.

22 Bilder Eindrücke von der Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm Bild: Andreas Brücken

Die Tourist-Information im Stadthaus ( Münsterplatz 50, Ulm) verkauft Kulturnacht-Eintrittsbändchen zu folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9.30 Uhr bis 16 Uhr, Sonntag 11 Uhr bis 15 Uhr. Weitere Infos auf www.tourismus.ulm.de oder telefonisch unter 0731/161-2830.

Es gibt auch einen Verkauf während der Kulturnacht: Von 14 Uhr bis 23 Uhr werden Bändchen an der Zentralkasse am Ulmer Münsterplatz verkauft. Die Eintrittsbänder sind teilweise aber auch an den einzelnen Veranstaltungsorten im Vorfeld erhältlich.

Das sind die Eintrittspreise für die Kulturnacht 2020 in Ulm und Neu-Ulm

Ein Eintrittsband berechtigt zum Besuch aller Kulturnacht-Veranstaltungen. Es ist nicht übertragbar und verliert seine Gültigkeit, wenn man es nicht fest um sein Handgelenk bindet. Der reguläre Eintritt kostet 10 Euro, der ermäßigte Preis liegt bei 8 Euro. Ermäßigung gilt für Behinderte ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent, Schüler, Auszubildende, Studierende, Absolvierende eines FSJ oder Bundesfreiwilligendienstes, freiwillig Wehrdienstleistende, Empfänger von Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II.

Erinnerungen - so verlief die Kulturnacht 2019: Mehr als 10 000 Besucher: Ein Streifzug durch die Kulturnacht 2019

Der Preis soll laut den Veranstaltern der Kulturszene in der Coronazeit helfen: Für jedes verkaufte Eintrittsband kommt 1 Euro der kulturellen Förderung der Städte Ulm und Neu-Ulm zugute. Freien Eintritt erhalten an allen Kassen Kinder bis 12 Jahre. Auch Begleitpersonen von behinderten Menschen erhalten ein Freiband für die Kulturnacht.

Das bietet das Programm der Kulturnacht am 19. September 2020 in Ulm und Neu-Ulm

Auf beiden Seiten der Donau, in Ulm und Neu-Ulm findet wieder ein reichhaltiges Programm mit etwa 80 Programmpunkten statt. Diesmal verteilt sich das bunte Treiben auf viele verschiedene Stellen, um größere Massenansammlungen zu vermeiden. Das Programm mit Kunst, Theater, Musik, Führungen und Aktionen beginnt ab 15 Uhr, in vielen Theatern, Clubs, Galerien, Museen, Kneipen und Cafés. Die Kulturnacht soll trotz Corona wieder einmal Lust auf Kultur machen und bis tief in die Nachtstunden dauern.

Das war in der Kulturnacht 2019 zu erleben:

Artistikshows im Museum, ein Clown auf einem Schiff, Folk in der Bahnhofsmission: Die 19. Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm hatte ein Rekord-Programm zu bieten. Video: Christoph Lotter

Die Macher der Kulturnacht empfehlen Besuchern, in diesem Jahr, aufgrund der besonderen Umstände, nicht zu viele Programmpunkte zu besuchen. Ihr Vorschlag: Jeder legt sich schon im Vorfeld seine Route zurecht, damit kein Massenandrang entsteht. Dabei hilft die offizielle Kulturnacht-App, die in gängigen App-Stores zum Download bereitsteht. Hier finden Sie alle Infos zur App.

Diese Corona-Regeln müssen Besucher der Kulturnacht 2020 einhalten

Für die Kulturnacht 2020 gelten die aktuellen Corona-Sicherheitsregeln: 1,5 Meter Abstand, Maskenpflicht in den Räumen. An den Veranstaltungsorten sind auch Hinweise angebracht, wie viele Besucher maximal einen Veranstaltungsort zeitgleich betreten dürfen. Der Eintritt ist begrenzt, außerdem gilt ein absolutes Tanzverbot an allen Stätten. Die Veranstalter erklären: "Sollten Sie die Regeln nicht befolgen, erhalten Sie keinen Eintritt."

Die Veranstalter wenden sich mit einer Bitte an die Besucher: Besuchen Sie die Kulturnacht nicht, wenn...

Sie grippeähnliche Symptome , wie Fieber, Husten, infektbedingte Atemnot aufweisen.

, wie Fieber, Husten, infektbedingte Atemnot aufweisen. Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Coronavirus-Erkrankten hatten.

hatten. Sie aktuell aus einem sogenannten Risikogebiet zurückgekehrt sind und kein negativer Coronatest vorliegt oder die vorgeschriebene Quarantänezeit noch nicht verstrichen ist.

Bei allen Veranstaltungsorten gilt aus Corona-Sicherheitsgründen die Pflicht, seine Kontaktdaten als Besucher anzugeben. Ein Vordruck für so ein Formular findet sich auf der offiziellen Kulturnacht-Homepage. Der Zettel kann schon ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden.

So kommen Sie mit Bus und Straßenbahn zur Kulturnacht 2020

Die meisten Spielorte im Zentrum sind zu Fuß erreichbar. Außerdem empfehlen die Veranstalter, per Fahrrad die Kulturnacht zu erkunden. Doch man kann sich auch kostenlos mit Bus und Straßenbahn seinen Weg zurechtlegen. Besucher können am 19. September ohne Fahrschein mit dem ÖPNV alle Veranstaltungsorte im ganzen Stadtgebiet von Ulm und Neu-Ulm erreichen.

Das betrifft alle Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge, die in den Waben 10/20 des Verkehrsverbund DING verkehren. Doch eine Einschränkung gibt es: In diesem Jahr werden keine zusätzlichen Fahrten angeboten, es gelten die Fahrzeiten der regulären Linienpläne. Infos zum kostenlosen ÖPNV in Ulm und Neu-Ulm gibt es unter www.ulmerleben.de.

Droht der Kulturnacht 2020 in Ulm und Neu-Ulm eine Absage?

Die Organisatoren der Kulturnacht - unter anderem das Kulturbüro der Stadt Ulm, die Kulturabteilung von Neu-Ulm und Nicole Pflüger vom Büro "Pflüger.Wittman Tatkraft" - gehen momentan nicht davon aus, dass Absagen oder weitere Einschränkungen für die Kulturnacht am 19. September drohen. Entscheidend bleibe aber die ganz aktuelle Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen in Ulm und Neu-Ulm. Alle Informationen finden sich auf der Homepage der Kulturnacht unter www.kulturnacht-ulm.de und www.kulturnacht-neu-ulm.de.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen