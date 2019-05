vor 17 Min.

Kulturnacht in Weißenhorn: Von zünftig bis Rock’n’Roll

Zum zehnten Mal präsentiert sich Weißenhorn mit über 60 Events bei der Kulturnacht von seiner vielfältigsten Seite.

Von Andreas Brücken

Die rhythmischen Trommelbeats von der Band Enyonam vermischen sich mit der zünftigen Blasmusik vor dem Instrumentenstüble. Dazwischen haben die Besucher auf der Weißenhorner Hauptstraße die Möglichkeit, klassische Musik im Fitnessstudio anzuhören oder Blues, Rock und Jazz in der Schranne zu erleben. Rund 60 Events, allesamt für die Besucher zum Nulltarif, haben die Macher der Kulturnacht dieses Jahr auf die Beine gestellt.

Dabei hatte die Veranstaltung ein kleines Jubiläum aufzuweisen: Vor zehn Jahren wurde die Kulturnacht im Rahmen der 850-Jahr-Feier der Fuggerstadt ins Leben gerufen. Doch auch ohne dass die Veranstalter die Werbetrommel lautstark gerührt hatten, folgten Tausende Besucher dem Großereignis am Mittwochabend nach Weißenhorn.

Weißenhorner Kulturnacht 2019: Im Heimatmuseum ging es um Franz Martin Kuen

Mit dem Auftritt auf der großen Bühne des Hauptplatzes hat sich der Gitarrist Manuel Fink einen lang gehegten Wunsch erfüllt: Mit der Band Firebound spielte der 24-jährige Weißenhorner vor Hunderten Zuhören: „Schon als Kind wollte ich das einmal erleben.“ Ein echtes „Highlight“ sei das Heimspiel zur Kulturnacht für ihn gewesen, wie er sagte. Wie die meisten Künstler standen auch die vier Rockmusiker vor der Herausforderung, das laufende Publikum für sich zu gewinnen: Mit handfesten Hits wie „Smoke under Water“, „Rock you like a Hurricane“ oder „Knockin’ on Heaven’s Door“ sei das für seine Band gut gelungen, lautete das Resümee des Musikers nach dem Auftritt.

Tausende Besucher kamen in die Fuggerstadt

Das Streicher-Duo Cosi Fan Due wagte sich für ihr Konzert in eine eher ungewohnte Umgebung: In einem Fitnessstudio – zwischen Trainingsgeräten und Kraftmaschinen – spielten die beiden Cellisten Werke von Klassik bis Tango. Sie erklärten, dass die Akustik im Gewölbe der ehemaligen Engelbrauerei wider Erwarten „fantastisch gut“ gewesen sei. Auf den Spuren des Kirchenmalers Franz Martin Kuen konnten sich die Besucher im Heimatmuseum begeben. Museumsleiter Matthias Kunze führte persönlich durch die Sonderausstellung, während im nahe gelegenen „Kringelraum“ Kinder mit großen Textilwürfeln ein Bilderrätsel zum Kirchenmaler lösen durften.

17 Bilder Tausende Besucher kamen zur Weißenhorner Kulturnacht Bild: Andreas Brücken

Ansichten aus Weißenhorn, in Öl gefasst, präsentierte der Hobbymaler Georg Gropper im Rathaus. Als einen verblüffenden Hingucker erwies sich seine Darstellung des Oberen Tores, das sich – je nach Blickwinkel auf das Bild – ins Rathaus verwandelte. Das eindrucksvolle Gemälde entstand auf 120 Streifen, die einzeln von Gropper bemalt wurden.

Vielfalt bei der Kulturnacht: Ölmalerei, Meditationstherapie und Deutschrap

Einem Trend zur Wellness folgten die Mitarbeiter im „Raum für Dich“. Claudia Schulz bot ihren Besuchern dort Klangschale statt Lautsprecher und Meditation statt Aktionsprogramm: „Wir wollen eine Alternative zum stressigen Alltag bieten“, erklärte die Meditationstherapeutin. Mit der Reaktion der interessierten und aufgeschlossenen Teilnehmer sei sie „sehr zufrieden“.

Der Familienstützpunkt beteiligte sich in diesem Jahr erstmals an der Kulturnacht. Mit Geschichten von Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga wurden hier die jüngsten Besucher von Gabriele Scheppach unterhalten. Ebenfalls eine Premiere wagte Lucy Hehl: Deutschrap von Cuba One und Mellow lockten zahlreiche, meist jugendliche Besucher ins „Louis“ an der Kaiser-Karl-Straße. Auch wenn die Gastgeberin es verpasst hatte, sich offiziell im Programmheft der Kulturnacht anzumelden, wie sie sagte, sei sie von den zahlreichen Besuchern positiv überrascht. Dass sie auch im kommenden Jahr wieder dabei sein würde, sei für sie deshalb keine Frage.