16:42 Uhr

Kulturnacht stillt den Kulturhunger

Musik, Kunst, Literatur und mehr zu Lande und auch zu Wasser: In Ulm und Neu-Ulm ist bei der Kulturnacht wieder viel geboten.

Über einen weiteren Besucherrekord bei der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm dürfte sich dieses Jahr keiner wundern: Die Wettervorhersage ist gut, die Zahl der Veranstaltungsorte hoch wie nie zuvor – und die Menschen nach dem Sommerloch erfahrungsgemäß besonders kulturhungrig. Heute, Samstag, 21. September, will sich die Doppelstadt wieder von ihrer schönsten Seite präsentieren: mit Konzerten, Lesungen, Theaterdarbietungen, Ausstellungsführungen und vielen weiteren Attraktionen sowohl in der Innenstadt als auch in den Außenbezirken von Ulm und Neu-Ulm.

Was das Prozedere angeht, hat sich in Vergleich zu den Vorjahren wenig geändert: Die Eintrittsbänder sind für zehn Euro (ermäßigt acht Euro) an allen teilnehmenden Veranstaltungsorten oder von 14 bis 23 Uhr an der zentralen Kasse am Münsterplatz erhältlich. Im Stadtbereich Ulm/Neu-Ulm sind Bus und Straßenbahn kostenlos. Weil aber der Nahverkehrsverband Ding seinen Aktionstag „Ohne Auto – mobil“ nicht mehr parallel veranstaltet, können Besucher aus dem Umland nicht mehr umsonst anreisen.

Lohnen dürfte sich die Reise trotzdem, denn in den Städten ist viel geboten, nicht nur in den bekannten Museen, Theatern und Galerien, sondern auch an ungewöhnlichen Orten. So gibt es dieses Jahr beispielsweise erstmals Live-Musik bei der Ulmer Bahnhofsmission und ein vielseitiges Programm aus Kunst, Film und mehr beim „Pop Up Space“ auf der Wilhelmsburg. Das Schiff „Ulmer Spatz“ wird für einen Abend zum Kulturspatz und pendelt zwischen Friedrichsau und Metzgerturm.

Das komplette Programm gibt es in den Programmheften, die an allen Veranstaltungsorten ausliegen, oder online auf kultur-in-ulm.de. Smartphone-Benutzer (Android und Apple) können in den jeweiligen Stores eine kostenlose Kulturnacht-App herunterladen. (mgo)

