Kunde ohne Maske zeigt Hitlergruß in Supermarkt

Die Polizei wurde in einen Supermarkt in Pfuhl gerufen.

Der Mann beleidigt eine Angestellte auch anderweitig. Wie es zu dem Eklat in einem Supermarkt in Neu-Ulm-Pfuhl kam.

An die Regeln zum Gesundheitsschutz wollte er sich nicht halten – und dann ist ein Mann in einem Supermarkt in der Leipheimer Straße in Pfuhl auch noch aggressiv geworden. Die Polizei berichtet, dass der 43-jährige Rumäne am Dienstagnachmittag einer Angestellten mehrfach den Hitlergruß zeigte.

Gegen 14 Uhr sprach die 29-jährige Angestellte den Kunden an, der das Geschäft ohne Schutzmaske betreten hatte. Da er keine Maske dabei hatte, forderte sie den Kunden auf, das Geschäft wieder zu verlassen. Daraufhin zeigte der 43-Jährige der Angestellten mehrfach den Hitlergruß und beleidigte sie noch anderweitig. Daraufhin erteilte ihm die Angestellte ein Hausverbot. Wenige Minuten später erschien der 43-Jährige trotzdem wieder im Geschäft. Eine herbeigerufene Polizeistreife setzte das Hausverbot durch.

Der Mann wurde wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung angezeigt. (az)

