Kundin verfolgt flüchtende Ladendiebe in Pfaffenhofen

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in Pfaffenhofen hat eine Kundin die Verfolgung der Flüchtenden aufgenommen.

Gegen 16.30 Uhr wurde ein Mann in dem Geschäft in Pfaffenhofen dabei erwischt, wie er Drogerieartikel stahl. Eine Angestellte hielt ihn fest, um, ihn am Verlassen des Marktes zu hindern. Der Mann riss sich allerdings los und konnte zusammen mit einem weiteren Unbekannten flüchten. Gleichzeitig fuhr ein weißer Kastenwagen mit litauischer Zulassung in verdächtiger Art und Weise vom Parkplatz.

Die Kundin steigt in ihr Auto, verfolgt die Täter und macht Fotos

Eine Kundin reagierte geistesgegenwärtig und nahm mit ihrem eigenen Fahrzeug die Verfolgung der davon rennenden Täter auf. Dabei konnte sie einen von ihnen mit dem Handy fotografieren, zudem gelang es ihr, von dem Kastenwagen ein Foto zu machen. Parallel dazu verständigte die Marktleiterin den Polizeinotruf, sodass eine Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifen eingeleitet wurde.

Die Polizei entdeckt den Kastenwagen später in Holzheim

Wenig später entdeckte eine Polizeistreife den gesuchten weißen Kastenwagen in Holzheim. In diesem befanden sich drei Männer aus Litauen. Zwei weitere Tatverdächtige fand die Polizei in der Nähe. In deren Wohnung wurde weiteres Diebesgut entdeckt. Zwei der insgesamt fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 23 und 44 Jahren gestanden, dass sie Waren aus dem Laden gestohlen haben. (az)

