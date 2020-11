vor 33 Min.

Kunst aus Ton: Die "Bachenen" von Weißenhorn feiern ein Comeback

Yvonne Schülke (links) und Johanna Klasen schwärmen für die Bachenen. Die Kunstwerke im Kleinformat waren bis ins 19. Jahrhundert beliebte Dekorationsgegenstände in Weißenhorner Haushalten.

Plus Vor 100 Jahren zierten kunstvolle Relieffiguren, sogenannte Bachenen, die Haushalte von Weißenhorn. Freunde des Heimatmuseums wollen den Brauch neu beleben.

Von Andreas Brücken

Fast 30 Jahre lagen die kleinen Figuren wenig beachtet im Depot des Heimatmuseums von Weißenhorn. Auch wenn die Bachenen, wie die Relieffiguren genannt werden, heute kaum bekannt sind, waren diese noch bis vor rund 100 Jahren in den meisten Haushalten der Fuggerstadt zu finden. Der Name der Figuren lasse sich von „gebacken“ ableiten, erklärt Ulrich Hoffmann, der Vorsitzende des Museumsvereins. Besonders zur Weihnachtszeit zierten die Kunstwerke im Miniformat zahlreiche Haushalte. Gemeint damit sind Tonabdrucke aus Holz- oder Gipsvorlagen, die anschließend im Ofen gebrannt und bemalt wurden. Die Darstellungen aus Ton seien damals eine preisgünstige Alternative zu den teueren handgeschnitzten Figuren gewesen, erklärt Matthias Kunze, Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums.

Der Museumsverein von Weißenhorn will die Bachenen wiederbeleben

Mit der Inventarisierung der Bestände des Heimatdepots rückten die Bachenen wieder ins Bewusstsein der Heimatpfleger. Etwa 250 verschiedene Figuren haben Yvonne Schülke, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums, und ihre Helfer ans Licht der Öffentlichkeit geholt. Mittlerweile hat sich sogar ein Freundeskreis der kleinen Kunstwerke gegründet. Als „Bachenenbegeisterte“ haben sich zehn Mitglieder zusammengetan, um ihre Leidenschaft für die Figuren zu teilen. Johanna Klasen ist eine von ihnen: „Meistens ist es nicht die Liebe auf den ersten Blick“, gesteht sie und fügt hinzu, dass erst beim zweiten oder dritten Hinsehen der Funke für eine Bachene überspringe. Damit kommt die Hobbyhistorikerin ins Schwärmen: „Die feinen Details und die liebevolle Gestaltung machen, dass man sich in die Bachenen verliebt.“

Museumsleiter Matthias Kunze ist ebenfalls vom Bachenenfieber angesteckt, wenn er auch zugibt, dass die Darstellungen bisweilen naiv in der Gestaltung wirken und nicht in eine hochkünstlerische Kategorie fallen würden – und betont jedoch gleich darauf, dass „besonders diese akademischen Fehler die Bachenen so menschlich machen“.

Die Bachenen gehören zur Geschichte der Fuggerstadt Weißenhorn

Doch sollen die kleinen Kunstwerke nicht nur in der Schauvitrine zu sehen sein: Vielmehr wollen die Museumsfreunde die Tradition der historischen Dekorationen wieder in Weißenhorn aufleben lassen. Klasen beschreibt, wie die Figuren unter dem Titel „Bachenen 2.0“ ein Comeback in der Fuggerstadt erfahren sollen: Das Prinzip der Vervielfältigung bleibt wie vor hundert Jahren, während der Prozess modernisiert wurde. Bei der Herstellung im 21. Jahrhundert werden beispielsweise Abdruckformen aus Silikon verwendet. Auch muss der Ton nicht mehr im Ofen gebrannt werden, weil heute eine lufttrocknende Masse zum Einsatz kommt.

Als Beispiel dafür zeigt Schülke die Relieffigur eines Imkers, den sie selbst gestaltet hat und der nun auch in Geschäften der Weißenhorner Innenstadt zu kaufen ist. Wie bei den historischen Vorbildern lohnt sich auch bei diesem Kunstwerk ein Blick aus der Nähe. Dann sieht der Betrachter die liebevolle Ausgestaltung, in der sogar einzelne Bienen zu erkennen sind. Offensichtlich haben sich auch die Mitglieder des Imkervereins begeistert von dieser Arbeit gezeigt und jedem „bachenen“ Imker ein Glas ihres Bienenhonigs beigesteuert. Neben dem Imker aus der Hand von Johanna Klasen sind etwa 40 weitere Figuren und Szenen zum Verkauf aufgelegt worden.

