vor 21 Min.

Kunst bei Sport Sohn: Fitness für die Augen

Heinz-Dieter Zimmermann hat in den früheren Räumen von Sport Sohn in Neu-Ulm eine Galerie eingerichtet. Er hat zu dem Geschäft eine besondere Beziehung.

Von Marcus Golling

Wie großzügig die Räume doch sind, wenn keine Jogginghosen und Funktionsshirts mehr den Blick verstellen. Fast könnte man glauben, Heinz-Dieter Zimmermann hätte sich in den früheren Verkaufsräumen von Sport Sohn in der Neu-Ulmer Innenstadt ein Museum eingerichtet. Aber der 74-Jährige ist mit seiner Kunst nur für einige Wochen zu Gast im seit Februar leer stehenden Geschäft. „Interferenzen“ heißt die Ausstellung, bei der er vor allem Arbeiten aus der jüngsten Vergangenheit zeigt – Kunst, bei der es einem sogar ein bisschen schwindelig werden kann.

Die Bilder verändern sich, wenn man an ihnen vorübergeht

Das liegt nicht an den Preisen, die der Ludwigsfelder aufruft, sondern an dem Werkkomplex, der der Schau den Namen gab. Die Interferenzen, also Überlagerungen, stellt Zimmermann vor allem mit dünnen Nylonschnüren in verschiedenen Farben her; er spannt sie in mehreren Schichten über Holzrahmen, in verschiedenen Richtungen und Winkeln zueinander. Das Ergebnis: flirrende, flimmernde Bilder (und Objekte), die sich bei jeder Bewegung verändern und den Sehsinn herausfordern.

In den neuesten Bildern der Schau erzielt der Künstler ähnliche Effekte, indem er mit verschiedenen, am Computer gezeichneten Strukturen bedruckte Plexiglasplatten übereinander anordnet. Aus dieser Werkgruppe hat Zimmermann wegen der hohen Produktionskosten nur einige seiner Entwürfe tatsächlich realisiert, weitere Motive kann man aber bestellen.

Heinz-Dieter Zimmermann war früher ein ganz anderer Künstler

Angesichts dieser Strenge wirken die im hinteren Bereich der Ausstellung platzierten ausdrucksstarken Ölgemälde aus früheren Jahren – entfesselte Farbräusche, sprudelnde Vulkane, Landschaften in südlichem Licht – wie von einem anderen Künstler. Zimmermann, der sich früher am ehesten der informellen Malerei zuordnete, ist über den Umweg des Konkreten (in seiner weißen Phase) mit diesen Arbeiten bei der Op-Art, also der optischen Kunst angekommen. Statt Fitness für den Körper wird in den Räumen jetzt Fitness für die Augen angeboten. Vorbei die Zeiten, in denen sich der gelernte Druckermeister künstlerisch abreagieren musste, jetzt kommen einem Wörter wie Klarheit, Ordnung und Präzision in den Sinn, wenn man seine Arbeiten betrachtet.

Die Ausstellung im Erdgeschoss des Sport-Sohn-Gebäudes an der Augsburger Straße ist für den früheren Berufsschullehrer Zimmermann ein großes Projekt. Vier Wochen habe er gebraucht, um die Räume – auch unter Einsatz von Wandfarbe – fit zu bekommen und seine Kunst aufzuhängen. Wie er überhaupt auf die Idee kam, in das Sportgeschäft zu gehen? „Meine Frau hat hier 57 Jahre lang gearbeitet“, erklärt Zimmermann, „ich kenne die Räume gut.“ Als die Filiale schloss, fragte Zimmermann Sport-Sohn-Geschäftsführer Christoph Holbein, ob er sie für einige Zeit nutzen könne – und hatte Erfolg. Dass die Räume allerdings so gut für die Kunst geeignet sind, hätte er nicht erwartet, sagt Zimmermann, während er an seinen Arbeiten vorbeischlendert. Ja, aus Sport Sohn ist eine richtige Galerie geworden.

Bei der Vernissage am Dienstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr gibt es Jazzmusik, danach hat die Ausstellung bis in die Weihnachtszeit immer am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 16 Uhr, geöffnet.

Lesen Sie auch:

Themen folgen