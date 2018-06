29.06.2018

Kunst unter Spannung

Das Bildungszentrum Roggenburg zeigt Arbeiten des Neu-Ulmers Michael Danner

„Nichts ohne das andere“ heißt die Ausstellung des Neu-Ulmer Künstlers Michael Danner, die am Mittwoch, 4. Juli, um 19 Uhr im Haus für Kunst und Kultur beim Kloster Roggenburg eröffnet wird.

Danner, geboren 1951, ist bekannt durch Objekte und Konstruktionen, die ihre Form besonders durch Schwerkraft, Spannung und Gleichgewicht bekommen. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und lehrte später als Gastprofessor im chinesischen Wuhan. Er stellte vielfach in der Region, aber unter anderem auch in den USA und Russland aus. Im Haus für Kunst und Kultur zeigt er eine große Auswahl seiner bis heute entstandenen Arbeiten.

Bei der Vernissage führt Pater Roman Löschinger, der Leiter des Bildungszentrums am Kloster, in die Ausstellung ein. Diese ist danach bis einschließlich 2. Dezember zu sehen. (az)

Donnerstag bis Samstag, 14 bis 17 Uhr, Sonntag und Feiertag, 10.30 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.

