04.05.2018

Kunsthandwerk auf dem Markt

Am Sonntag öffnen zudem viele Geschäfte

Am kommenden Wochenende ist in der Neu-Ulmer Innenstadt einiges los: Auf dem Petrusplatz lockt der Kunsthandwerkermarkt, das Team der Museen am Petrusplatz veranstaltet das Museumsfest und beim verkaufsoffenen Sonntag ist ein Einkaufsbummel durch viele Neu-Ulmer Geschäfte drin.

90 Aussteller, Künstler und Kunsthandwerker aus der Region sowie aus dem gesamten Bundesgebiet, Tschechien und Südtirol präsentieren sich und ihre Waren am Samstag und Sonntag beim Kunsthandwerkermarkt auf dem Petrusplatz. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Verantwortlichen um Organisator Thomas Nägele von der Neu-Ulmer Verwaltung knapp 30 neue Kunsthandwerker für den Markt verpflichten. Die Künstler lassen an beiden Tagen mit vielfältigen Vorführungen das Kunsthandwerk lebendig werden und stellen darüber hinaus die einzelnen Handwerkskünste in ihren unterschiedlichen Facetten vor. Papier wird beispielsweise zu dreidimensionalen Faltkarten, Büchern und Schatullen geschnitten. Drechsler, Schreiner sowie Produktdesigner präsentieren unterschiedliche Holzprodukte. Schneiderinnen und Modemacher bringen Textil fantasievoll in Form. Gold- und Silberschmiede kreieren Schmuck. Eine Fachjury hat die Besten aus hunderten von Bewerbern für den Neu-Ulmer Kunsthandwerkermarkt ausgewählt.

Der Kunsthandwerkermarkt ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen des Kunsthandwerkermarkts wird der Wochenmarkt am Samstag auf den Rathausplatz und den Vorplatz der Kirche Sankt Johann Baptist verlegt.

Die teilnehmenden Geschäfte in Neu-Ulm öffnen zwischen 13 und 18 Uhr ihre Pforten für den verkaufsoffenen Sonntag. Neben zahlreichen Aktionen der Händler, findet auf dem Rathausplatz das „Schoba Fest“ statt. Dort tritt von 14 bis 17 Uhr die Blues Mothers Band auf. (az)

