vor 41 Min.

Kunststoff-Brand löst Einsatz im Neu-Ulmer Industriegebiet aus

Ein Kunststoff-Brand in einem Betrieb im Neu-Ulmer Industriegebiet hat am Donnerstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das brennende Material wurde mit Sand gelöscht und in Fässer umgefüllt.

Auf einem Firmengelände im Industriegebiet sind am Donnerstag Epoxidharze in Brand geraten. Polizei und Feuerwehr eilten mit starken Kräften an den Einsatzort.

Mitarbeiter des Betriebs in der Böttgerstraße hatten gegen 16 Uhr Rauch entdeckt, der aus einem geschlossenen Container drang. Sie reagierten sofort, deckten den brennenden Kunststoffharz mit Sand ab und informierten die Integrierte Leitstelle Donau/Iller. Die Feuerwehrleute holten das Material aus dem Container und löschten den Brand mit Sand, weil Wasser in diesem Fall nicht eingesetzt werden konnte. Dabei trugen sie Atemschutz. Im Einsatz waren auch der Fachkreisbrandmeister für Gefahrgut sowie ein Spezialfahrzeug für ABC-Messungen.

Die chemische Reaktion war im Umkreis der Neu-Ulmer Firma riechbar

Der freigesetzte Rauch stank zwar, gesundheitsschädliche Stoffe in der Luft wurden laut Polizei aber nicht festgestellt. Eine Räumung von Gebäuden war nicht erforderlich. Die vier Mitarbeiter des Betriebes, die den Inhalt ablöschten, wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Sie blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der Kunststoff wurde in Ölfässer umgeladen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich der Container unter Sonneneinstrahlung, woraufhin der Inhalt sich überhitzte. Das Landratsamt wird darüber in Kenntnis gesetzt. Da die Polizei wegen des Einsatzes die Straßen im Umkreis sperrte, kam es zeitweilig zu Staus. (az)