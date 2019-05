08:50 Uhr

Kunstvoll, aber unzulässig: Mauer muss abgerissen werden

Gemessen an den Vorgaben des Bebauungsplanes deutlich zu hoch ist diese Einfriedung an der Raingasse im Pfaffenhofener Ortsteil Beuren.

Die Mauer an einem Hanggrundstück im Pfaffenhofener Ortsteil Beuren ist zu hoch. Der Konflikt hat eine Vorgeschichte.

Von Willi Baur

Die Diskussion war kurz, der Beschluss einstimmig: Der Bau- und Umweltausschuss des Marktgemeinderates verweigerte am Montag erneut eine nachträgliche Genehmigung der längst fertiggestellten Stützmauer an einer Wendeplatte der Raingasse im Ortsteil Beuren.

Eine isolierte Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes, wie der Vorgang im Baurecht bezeichnet wird, sei unter den gegebenen Umständen nicht möglich, war sich das Gremium einig. Das heißt wohl: Der Bauherr muss das imposante und durchaus kunstvoll gestaltete Mauerwerk an der Westseite seines Grundstücks abreißen.

Bauausschuss Pfaffenhofen entscheidet: Mauer muss abgerissen werden

Da half auch das Kompliment von Maximilian Spleiß (FWG) nichts, der sich die unzulässige Einfriedung noch einmal angesehen hatte – wie zuvor weitere Ratsmitglieder: „Sie ist wirklich schön gemauert und bepflanzt“, stellte Spleiß fest und sagte weiter: „Mir täte es leid, wenn die Mauer weg müsste.“

Demgegenüber verwies Bauamtsleiter Alexander Gehr auf den Bebauungsplan, der maximal 1,20 Meter hohe Einfriedungen zulasse. Derweil sei schon die als Sockel betonierte Stützmauer an dem Hanggrundstück durchgängig 110 Zentimeter hoch. Sie könnte demnach bleiben, als Ersatz für das insgesamt zwischen rund zwei und fast drei Meter hohe Klinkermauerwerk aber allenfalls mit Sträuchern bepflanzt werden.

Stadtrat: Nachbarn in Beuren sind komplett zerstritten

Gehr erinnerte in diesem Zusammenhang an die Vorgeschichte des Falles: Schon zwei Mal habe das Gremium unterschiedlich formulierte Anträge in dieser Sache abgelehnt, zuletzt in Verbindung mit einem ebenfalls unzulässigen, Bürgermeister Josef Walz zufolge jedoch befristet geduldeten Wintergarten.

Bezogen auf die Mauer indes habe das Verwaltungsgericht eindeutig entschieden: Sie könne in ihrer derzeitigen Form nicht bleiben. Inzwischen dränge auch das Landratsamt den Eigentümer zu einer rechtskonformen Lösung. „Alles andere geht nicht“, erklärte Ratsmitglied Markus Werwein, „es wird immer schwierig, wenn man etwas macht, was man nicht darf“.

Unwissentlich habe der Bauherr jedenfalls nicht gehandelt, befand Josef Walz: „Der Mann ist vom Fach, er hat das bewusst falsch gemacht wie mehrere andere Sachen auch.“ Und ein von Maximilian Spleiß ausgemachtes zusätzliches Problem („die Nachbarn dort sind komplett zerstritten“) überfordere die Kommune ohnehin: „Wir werden hier keinen Frieden stiften können“, gab sich Walz skeptisch.

Eine Anmerkung von Karlheinz Thoma (SPD) wollte er insofern nicht weiter aufgreifen. „Genau genommen müsste auch die Hecke gegenüber weg“, hatte der Dritte Bürgermeister festgestellt. Der Rathauschef meinte dazu nur: „Das haben wir heute nicht zu beurteilen.“

