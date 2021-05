vor 4 Min.

Kunstzeitreise: Himmlisches Theater gegen irdisches Elend

Plus Das Leben der Barockzeit war für das Volk bescheiden und voller Unsicherheit - auch im Kreis Neu-Ulm. Doch in den Kirchen bekam es eine ungeahnte Pracht geboten.

Von Ralph Manhalter

Ach, was waren das für Zeiten: Erst trat ein Mönch aus dem Sächsischen auf den Plan, dem Papst und dem gesamten Klerus seine Meinung zu geigen, was schließlich – ungewollt – zur Kirchenspaltung führte. Dann schlugen sich die beiden Parteien, Katholiken sowie Protestanten, gegenseitig die Köpfe blutig und letztendlich geriet das, was wir später Deutschland nennen werden, in die Knautschzone fremder politischer Interessen. Keine erstrebenswerte Epoche, um sein karges Leben zu fristen. Gar nicht so recht zu dieser Untergangsstimmung schien allerdings die Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts zu passen. Willkommen im Barock, dem vierten Teil unserer Kunstzeitreise.

Themen folgen