vor 35 Min.

Kunterbunte Klänge beim Chorfestival

Ein Dutzend Chöre aus Weißenhorn und Umgebung sangen zahllose Lieder aus unterschiedlichsten Genres vor historischer Kulisse

Von Andreas Brücken

Ein Dutzend Chöre aus Weißenhorn und Umgebung treffen sich seit einigen Jahren regelmäßig zum Chorfestival vor der historischen Kulisse der Rathäuser. Als jüngste Teilnehmer betraten die Buben und Mädchen der Weißenhorner Kindergärten am Sonntag die Bühne. Mit dem Mark-Foster-Song „Chöre“ oder dem 1950er-Jahre Schlager „Lollipop“ gaben die Buben und Mädchen ihre Begeisterung für die Musik an die Besucher des Festivals weiter. Begleitet wurden sie von der Dirigentin Mary Sukale, die auch den Schulchor der Grundschule Nord unterstützt. Erst seit diesem Schuljahr treffen sich die Schüler mit ihr zur Chorprobe.

Schon fast professionell wirkt der Große Schulchor des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums. Die 50 Jugendlichen gaben mit ihrem Auftritt eine Vorschau auf ihr bevorstehendes Jahreskonzert mit dem Musical „My fair Lady“, das am 11. und 12. Juli in der Sporthalle der Schule stattfinden wird. Mit mitgebrachten Titeln „Ich hätt getanzt heut’ Nacht“, „Es grünt so grün“ oder „Wäre es nicht wunderschön?“ dürften sicher viele Besucher Lust auf mehr bekommen haben. Der Gospelchor Joyful Voice, unter der Leitung von Pfarrer Andreas Erstling, feierte in diesem Jahr sein 20. Jubiläum. Mit den Spirituals ist der Chor in den vergangenen Jahrzehnten zur musikalischen Institution der Fuggerstadt herangewachsen.

Männersache ist der Gesangverein Hegelhofen unter der Leitung von Dominik Herkommer. Große Bühnen, wie die auf dem Rathausplatz, sind den Sängern nicht fremd: 2018 waren sie zu Gast bei der internationalen „Champions-League der Männerchöre“ und vertraten den Freistaat beim internationalen Großen Festival im österreichischen Zell am See. Ebenfalls den Männern vorbehalten ist der Kreis des Liederkranzes – einzig Chorleiterin Mary Sukale hat Zugang zum ältesten Chor der Fuggerstadt, der 1836 gegründet wurde. Auf eine fast 100-jährige Geschichte blicken die Mitglieder der MGV Oberhausen zurück. 2020 steht dem Verein das große Jubiläum bevor. Als weibliches Gegenstück zu den Männergesangvereinen hat sich das Frauenvokalensemble der Musikschule Weißenhorn auf dem Festival behauptet. Mit einem breiten musikalischen Spektrum von Spirituals, schwäbischen Mundartstücken bis hin zu afrikanischen Volksliedern standen die Damen ihren männlichen Kollegen in nichts nach. Die Frauen des evangelischen Kirchenchor boten dagegen sanfte Klänge.

Männer und Frauen vereint sind im Gesangverein Liederlust Grafertshofen, der seit einigen Jahren auch von Sängern von den Philippinen, aus Thailand und Vietnam unterstützt wird, präsentierte Lieder im Dialekt, geistliches und Schlager. Die Chor- und Musikgemeinschaft Biberachzell vertrat ihren Ortsteil beim Festival. Rund 45 aktive Stimmen hat das 1911 gegründete Ensemble unter der Leitung von Roland Horst. Neben klassischen Stücken haben die Sänger auch moderne Schlager im Repertoire. In die Musikbox der 1960er- und 70er- Jahre greifen die Mitglieder von Groove 66, etwa Evergreens von den Beatles, den Eagles oder CCR.

