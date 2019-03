22.03.2019

Kurzschluss auf der Bühne

Die Laienschauspielgruppe des KSV Unterelchingen steht wieder auf den Brettern. Turbulente Szenen sind da garantiert

Von Andreas Brücken

Wenn es um die Handlung des aktuellen Stückes der Theaterabteilung des KSV Unterelchingen geht, hält die Truppe noch strengstes Stillschweigen ein. Zum Titel „Kurzschluss“ verrät Schauspieler Norbert Vorreiter lediglich, dass es sich dabei um eine widerstandslose Verbindung der beiden Pole einer elektrischen Spannungsquelle handelt, deren Wert nahezu gegen Null fällt. Auf die Frage, was die wissenschaftliche Beschreibung mit ihrem Theaterstück zu tun hätte, winkt Vorreiter lachend ab: „Nichts“, sagt er und betont, die Spannung für den Dreiakter möglichst lange aufrecht halten zu wollen. Nur so viel sei verraten: Eine unerwartete Erbschaft und eine heimliche Liebelei sorgen für einen unterhaltsamen Abend, den die Mitglieder der Unterelchinger Theatergruppe ihren Gästen präsentieren wollen.

Etwa 20 verschiedene Stücke hat Vorreiter in den vergangenen Monaten gelesen, bis er den passenden Plot für seine Truppe gefunden hat. Denn: „Die Handlung muss zu unseren Schauspielern passen.“

Die Besucher dürfen sich auf die neue Komödie mit einem eingespielten Ensemble freuen. Doch in der Truppe hat sich auch ein Wandel vollzogen: Vorreiter ist nach 23 Jahren als Vorsitzender der Theaterabteilung zurückgetreten und hat sein Amt an den 24-jährigen Stefan Ziegengeist übergeben. „Ich wollte die Leitung in jugendliche Hände übergeben“, erklärt Vorreiter, der dem Publikum weiter als Schauspieler auf der Bühne der KSV-Halle erhalten bleibt.

Seit 70 Jahren wird im KSV Theater gespielt. Die Truppe kann sich auf zahlreiche Fans verlassen und so ist kaum verwunderlich, dass für die Premiere am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr noch wenige Karten an der Abendkasse zu haben sein werden. Theaterfreunde müssen sich beeilen, wenn sie für die weiteren Aufführungen am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 31. März, um 15 Uhr noch einen Platz ergattern wollen.

