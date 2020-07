vor 3 Min.

LKW-Fahrer 15 Stunden ohne Pause am Steuer

Die Ulmer Polizei deckt auf der B10 und auf der B30 etliche Verstöße bei Kraftfahrern auf. Nicht nur die Lenk und Ruhezeiten sind missachtet worden.

Zum Teil gravierende Verstöße haben Polizisten am Dienstag und Mittwoch auf der B10 und B30 entdeckt. Am Dienstag kontrollierte die Polizei den Schwerlastverkehr auf der B10 bei Dornstadt. Während der mehrstündigen Kontrolle kamen Verstöße bei zwölf Fahrzeugen zu Tage.

Ein Tanklastzug schien überladen zu sein. Nach der Fahrt zu einer Waage bestätigte sich der Verdacht: Etwa 2500 Kilogramm hatte der Lkw zu viel geladen. Weiterhin konnte bei dem Fahrer erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt werden. Teilweise saß er bis zu 15 Stunden hinter dem Steuer. Für ihn war die Fahrt zu Ende.

Ein weiterer Sattelzug war mit Gefahrgut beladen. Die Ladung war nur unzureichende gesichert. Der Fahrer war nicht in der Lage seine Güter ausreichend zu sichern. Mit ihm fuhren die Beamten zu einer Firma, um das Gefahrgut auf ein geeignetes Fahrzeug umzuladen. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen.

Am Mittwoch stoppten Polizisten gegen 6 Uhr einen Mitsubishi. Der hatte auf einem Anhänger zwei Autos geladen. Schnell stellten die Beamten fest, dass 66-jährige Fahrer die Autos nur unzureichend gesichert hatte. Nachdem er dies in Ordnung gebracht hatte, durfte er weiter fahren. Er sieht nun einer Anzeige entgegen und wird mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen müssen. (az)

Themen folgen