vor 33 Min.

Ladung eines Lastwagens fängt Feuer

Zeugen hatten den Fahrer alarmiert. Die Feuerwehr ist auf dem Parkplatz Leibisee-West an der A7 im Einsatz.

Von anderen Verkehrsteilnehmern ist der Fahrer eines offenen Pritschen-Lastwagens am Freitagabend gegen 18 Uhr darauf aufmerksam gemacht worden, dass seine Ladung zu brennen beginnt. Der Fahrer war auf der A7 südlich des Elchinger Kreuzes in Richtung Süden unterwegs. Es gelang ihm, sein Fahrzeug auf den Parkplatz Leibisee-West zu steuern und die gesamte Ladung von der Pritsche auf die Straße zu werfen, ehe alles endgültig in Flammen stand. Der Mann hatte Dämmmaterial aus Naturfaser auf seinem Lastwagen geladen. Das Material sollte angeblich schwer entflammbar sein.

Die Feuerwehren aus Ober- und Unterelchingen sicherten die Einfahrt in den Parkplatz ab, der für etwa zwei Stunden gesperrt bleiben musste, und löschten die brennenden Dämmplatten. Von der Autobahnpolizei wurde der Schaden auf 700 Euro geschätzt, da außer den Dämmplatten nichts verbrannt war; das Fahrzeug war so gut wie unversehrt geblieben. Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Brandverletzungen an den Händen. Dass sich die Platten selbst entzündet haben, schließt die Polizei aus, wie die Behörde in einer Mitteilung angibt. Das Feuer müsse durch äußere Einwirkung, zum Beispiel durch eine weggeworfene Zigarette, entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Günzburg, Telefon 08221/919311 zu melden.