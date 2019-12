Lago, Hirsch und Vier Jahreszeiten: Was bei Kochprofis zum Fest auf den Tisch kommt

Plus Drei Küchenchefs, drei Menüs: Wir haben bekannten Gastronomen in die (Weihnachts-)Töpfe geguckt.

Marco Langer ist Küchenchef im Lago, das sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Wenn es um das Essen am Heiligen Abend geht, mag es der Sternekoch mit einer schlichten Maronen-Kokossuppe lieber ganz einfach. „Ein Topf auf dem Tisch mit Brot und Dips reichen aus“, sagt Langner. Doch auch im hochklassigen Speiseplan der Restaurants sucht man ausgefallene Speisen wie Hummer, Austern oder Froschschenkel vergeblich. Selbst für die Rindersteaks setzt Langer nicht auf Importe aus Übersee, sondern auf Fleisch aus Franken.

Tiefkühlware vom Discounter? Nein

Dem Hobbykoch rät der Küchenprofi von Tiefkühlware vom Discounter ab: „Dieses Fleisch wässert beim Braten aus und verliert damit an Geschmack.“ Für Feinschmecker empfiehlt Langer Hirsch oder Reh frisch vom Jäger. Weil das Auge der Besucher auch am heimischen Tisch bekanntlich mitisst, hat der Sternekoch noch einen Tipp zur Präsentation: „Zuerst werden die Beilagen und die Dekoration auf dem Teller platziert, bis zuletzt das Fleisch oder der Fisch aufgelegt wird.“

Gemütlichkeit in der Gaststube

Für den Gastwirt Robert Neumaier ist Essen mehr als den Hunger zu stillen. Vielmehr ist für ihn das gemeinsame Mahl so etwas wie ein Mittelpunkt im Zusammenleben. Seit rund zweieinhalb Jahren ist diese Einstellung ein spürbares Credo in seinem Elternhaus, dem Hirsch, den er seitdem übernommen hatte. Deshalb steht an Weihnachten auch nicht der Umsatz an erster Stelle, sondern die Gemütlichkeit in der Gaststube, die ohnehin schon seit Wochen ausgebucht ist: Statt einer großzügigen Gästeliste setzt Neumaier auf eine einfache Belegung. Nicht zuletzt mit Rücksicht auf seine Belegschaft, die ohnehin ihre Familien zu selten sehen würden.

„Wir lieben unser Team“, sagt der Gastwirt und ergänzt sichtlich stolz, dass mancher Mitarbeiter schon seit Jahrzehnten im Hirsch arbeitet. Am Heiligen Abend mag es der Profikoch in der Runde seiner Lieben eher schlicht: „Ein halber Gockel mit Salat kommt bei uns auf den Tisch, weil das jedem schmeckt.“ Ohnehin setzt der Gastwirt auch geschäftlich auf eine bodenständige Küche, deren Zutaten aus der Region kommen. „Wir wollen, dass der Kunde weiß, woher sein Essen kommt“, sagt Neumaier, damit die Produkte und das Geld in der Region bleiben. Mit dem Konzept auf Lieferanten der Umgebung zu setzen ist Neumaier nicht dem aktuellen Trend gefolgt, sondern tut das, was für ihn schon immer wichtig aber auch etwas teuerer war. Doch könne von fünf Euro für ein Kilo Fleisch kein Lieferant überleben, sagt der Koch.

Zwiebelrostbraten und Schweinefilet - und im Sommer kommt der deftige Wurstsalat

Ähnlich bodenständig sieht es auch der Inhaber des Restaurants Vier Jahreszeiten in Illertissen, Andreas Imhof. Im Winter schätzen seine Gäste den Zwiebelrostbraten und das Schweinefilet und im Sommer kommt der deftige Wurstsalat im Biergarten auf den Tisch. Auch im Vier Jahreszeiten steht die regionale Küche mit Lieferanten aus der Umgebung auf der Karte – „soweit es möglich ist und die Kunden bereit sind, es zu bezahlen“, ergänzt Imhof. An den beiden Weihnachtsfeiertagen hat der Gastwirt die Auswahl auf zwei Menüs eingeschränkt, um möglichst allen Gästen gleichzeitig das Essen servieren zu können.

Ein Tipp, den der Küchenprofi auch an den Freizeitkoch weitergibt: „Suppen, Braten und Beilagen wie Blaukraut können schon vorgekocht werden.“ Damit würde sogar noch genug Zeit bleiben, die Knödel zum Festessen frisch zuzubereiten – anstatt die Fertigware zu servieren. Viel Firlefanz mag Imhof nicht. Die Speisen dürften in der familiären Runde durchaus gerne auch im Topf und auf der Platte auf den Tisch kommen, sagt der Gastwirt: „Dann kann sich jeder so viel nehmen, wie er will.“ Denn in einem sind sich Sternekoch und Landgastwirte einig: Wohlfühlen steht im Mittelpunkt eines guten Essens. Entspannte Gastgeber und Gäste gehören freilich dazu.

Das sind die Rezepte

Vorspeise aus dem Hirsch

Eine fruchtig-deftige Apfel-Kartoffel-Suppe empfiehlt Robert Neumaier vom Hirsch in Attenhofen: Für vier Portionen werden 200 Gramm leicht säuerliche Äpfel geviertelt, 50 Gramm Kartoffeln geschält und gewürfelt, mit einer halben Zwiebel in einem Topf mit etwas Butter glasig gedünstet und mit Weißwein oder Apfelsaft abgelöscht. Brühe mit 150 Gramm süßer Sahne aufgießen, mit Chili, Pfeffer und Salz würzen und etwa 15 Minuten köcheln lassen. Anschließend fein pürieren und vor dem Servieren 50 Gramm saure Sahne unterrühren.

Hauptspeise stammt aus dem Lago

Für den Hauptgang schlägt Marco Langer vom Lago einen Hirschrücken an Selleriepüree mit karamellisierten Rosmarin-Maronen vor: Für das Selleriepüree die Knolle schälen, würfeln und mit 100 Gramm Butter farblos anschwitzen lassen, einen halben Liter Sahne zugeben, aufkochen lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf kleiner Stufe weichkochen. Wenn alles fertig ist, den Sud durch ein Sieb geben und die Sahne unbedingt aufheben. Den Sellerie in einen Mixer geben und pürieren. Dabei die Sahne langsam dazugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Etwa 100 Gramm Zucker und etwas Wasser karamellisieren. Sobald etwas Farbe entstanden ist, die Sahne dazugeben und leicht köcheln lassen. Anschließend die Maronen dazugeben und wieder einköcheln lassen. Nach 20 Minuten ein bis zwei Zweige Rosmarin dazugeben und vor dem Servieren wieder herausnehmen.

Rund 800 Gramm Rehrücken auf Butterschmalz beidseitig anbraten und etwa 15 Minuten bei 190 Grad in den Ofen geben. Danach das Fleisch in einem abgedeckten Topf mindestens fünf Minuten ruhen lassen. In einer separaten Pfanne etwas Butter schmelzen, Rosmarin und Salz dazugeben und den Hirsch darin schwenken. Anschließend das Fleisch noch einmal in den Ofen geben, sodass es noch einmal Temperatur erhält.

Das Dessert aus dem Vier Jahreszeiten

Als krönenden Abschluss rät Andreas Imhof (Vier Jahreszeiten) zu einer Crème Brûlée mit 250 Gramm Sahne, einem Viertelliter Milch, Vanillemark, Tonkabohnen und 40 Gramm Zucker, die zusammen aufgekocht werden. Die Flüssigkeit vom Herd nehmen, zehn Minuten ziehen lassen und passieren. Acht Eigelbe sowie weitere 40 Gramm Zucker mischen, der Sahne-Milch zugeben und abkühlen lassen. Die Creme in tiefe Teller verteilen, im Wasserbad im Backofen bei 130 Grad etwa 40 Minuten pochieren und mindestens ein bis zwei Stunden durchkühlen lassen. Die abgekühlte Masse mit Rohrzucker bestreuen und mit einer heißen Flamme karamellisieren. (anbr)