Landkreis: Einwohnerzahl steigt erneut

Mehr als 175000 Menschen leben im Kreis Neu-Ulm

Der Landkreis Neu-Ulm wächst und wächst und wächst. Zum 31. Dezember 2019 lebten in den Städten, Märkten und Gemeinden von Elchingen bis Kellmünz insgesamt 175204 Menschen – so viele wie nie zuvor. Binnen Jahresfrist nahm die Einwohnerzahl des Landkreises um 1004 zu. Das entspricht einer Wachstumsrate von 0,58 Prozent. Seit dem Jahrtausend-Wechsel (31.12.1999) stieg die Bevölkerungszahl um 10,2 Prozent (absolut: 16281). Das ist nur etwas weniger, als die drittgrößte Stadt des Landkreises, Illertissen, Einwohner (17482) hat.

Größte Stadt ist Neu-Ulm mit 58978 Einwohnern zum 31. Dezember 2019. Dahinter folgt Senden mit 22529 Einwohnern. Insgesamt hat der Landkreis fünf Städte.

Im Verlauf des vorigen Jahres büßten nur zwei der 17 kreisangehörigen Kommunen an Bürgern ein: Der Markt Pfaffenhofen verlor 13 auf 7243 Einwohner zum Jahresende 2019. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Osterberg reduzierte sich um 16 auf 918. Alle anderen Rathäuser konnten höhere Einwohnerzahlen an das Statistische Landesamt melden. Prozentual verzeichneten Roggenburg und Holzheim die größten Zuwächse. Holzheim kletterte von 1910 auf 1952 Einwohner. Das ist ein Plus von 2,2 Prozent (absolut: 42 Einwohner). Roggenburg übertraf diesen Anstieg sogar noch. Es legte um 69 (2,6 Prozent) auf 2758 Einwohner zu.

Die Einwohner-Statistik in der Übersicht (Stand: 31. Dezember 2019):

1. Neu-Ulm 58978 (plus 271/ 0,46 Prozent).

2. Senden 22529 (plus 193/0,86 Prozent).

3. Illertissen 17482 (plus neun/0,05 Prozent).

4. Vöhringen 13630 (plus 73/0,54 Prozent).

5. Weißenhorn 13521 (plus 79/ 0,59 Prozent).

6. Elchingen 9543 (plus 106/1,12 Prozent).

7. Nersingen 9512 (plus 66/0,70 Prozent).

8. Pfaffenhofen 7243 (minus 13/0,18 Prozent).

9. Altenstadt 5141 (plus 32/0,63 Prozent).

10. Bellenberg 4531 (plus 17/0,38 Prozent).

11. Buch 4024 (plus 28/0,70 Prozent).

12. Roggenburg 2758 (plus 69/2,57 Prozent).

13. Holzheim 1952 (plus 42/2,20 Prozent).

14. Kellmünz 1421 (plus 15/1,07 Prozent).

15. Unterroth 1112 (plus 17/1,55 Prozent).

16. Osterberg 918 (minus 16/1,71 Prozent).

17. Oberroth 909 (plus 16/1,79 Prozent).

Landkreis gesamt 175204 (plus 1004/0,58 Prozent). (az)

