2G Plus, 3G oder 3G Plus: Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Kreis Neu-Ulm

Welche Corona-Regeln gelten aktuell im Kreis Neu-Ulm? Das Landratsamt Neu-Ulm hat einen Überblick der derzeit gültigen Vorgaben zusammengestellt.

Hotspot - ja oder nein? 2G, 3G oder doch 2G Plus? Was gilt denn nun wo im Landkreis Neu-Ulm? Manch einer verliert aktuell mal wieder den Überblick über die derzeit gültigen Corona-Vorgaben. Wo was aktuell (Stand: Freitag, 26. November 2021) gilt, hat das Landratsamt Neu-Ulm folgendermaßen zusammengefasst.

Corona-Regeln: Hier gilt im Kreis Neu-Ulm aktuell 2G Plus

Zugang haben bei 2G Plus nur vollständig geimpfte oder genesene Personen, die zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen. Als Test wird das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests verlangt. Auch ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht ist möglich. 2G Plus gilt bei:

Öffentliche und private Veranstaltungen außerhalb privater Räumlichkeiten (soweit nicht Gastronomie )

) Sportstätten, praktische Sportausbildung

Fitnessstudios

Kulturbereich mit Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Kinos, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten

Messen, Tagungen, Kongresse

Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen

zoologische und botanische Gärten

Freizeiteinrichtungen einschließlich Bädern, Thermen, Saunen, Solarien

Seilbahnen und Ausflugsschiffe

Führungen, Schauhöhlen und Besucherbergwerke

Freizeitparks, Indoorspielplätze

Spielhallen und -banken, Wettannahmestellen

touristischer Bahn- und Reisebusverkehr und infektiologisch vergleichbare Bereiche

Ausnahmen gelten für:

Kinder, die noch nicht 12 Jahre und 3 Monate alt sind und über einen negativen Testnachweis verfügen oder im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßigen Testungen unterliegen. Kinder bis zum sechsten Geburtstag und noch nicht eingeschulte Kinder müssen keinen Testnachweis vorlegen.

Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten.

im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachweisen können sowie einen negativen PCR-Test vorweisen.

In Gebäuden, geschlossenen Räumlichkeiten, Stadien oder anderweitig kapazitätsbeschränkten Stätten (indoor wie outdoor) dürfen maximal 25 Prozent der Kapazität genutzt werden.

Die zulässige Höchstteilnehmerzahl bestimmt sich nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Plätzen gewahrt ist.

Für Veranstaltungen gilt:

Während der gesamten Veranstaltung ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, einzuhalten.

angehören, einzuhalten. Es gilt Maskenpflicht.

Für Besucher von öffentlichen und privaten Veranstaltungen außerhalb privater Räumlichkeiten entfallen die Maskenpflicht und auch der Mindestabstand, solange sie am Tisch sitzen.

Für Messen gilt eine tägliche Besucherobergrenze von 12.500 Personen.

Sollen mehr als 1000 Personen zugelassen werden, hat der Veranstalter das nötige Infektionsschutzkonzept der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorab und unverlangt vorzulegen.

Für Sport- und Kulturveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen gilt außerdem:

Eintrittskarten dürfen nur personalisiert verkauft werden.

Verkauf, Ausschank und Konsum alkoholischer Getränke ist untersagt.

ist untersagt. Offensichtlich alkoholisierten Personen darf der Zutritt nicht gewährt werden.

Anbieter, Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige, die weder vollständig geimpft noch genesen sind und die Kundenkontakt haben, müssen an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche über einen negativen PCR-Testnachweis verfügen.

Anbieter, Veranstalter und Betreiber sind zur zweiwöchigen Aufbewahrung der eigenen Testnachweise sowie zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Testnachweise durch wirksame Zugangskontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson verpflichtet.

Corona-Regeln: Hier gilt im Kreis Neu-Ulm aktuell 2G

Zugang haben bei der 2G-Regel nur vollständig geimpfte und genesene Personen. Sie gilt in folgenden Bereichen:

Gastronomie

Beherbergungswesen

Hochschulen, Bibliotheken und Archive

außerschulische Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung

Musikschulen

Fahrschulen

Erwachsenenbildung

und infektiologisch vergleichbare Bereiche

Veranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen

Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist und die keine medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen sind (inklusive Friseure)

Ausnahmen gelten für

Kinder, die noch nicht 12 Jahre und 3 Monate alt sind

Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten.

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachweisen können sowie einen negativen PCR-Test vorweisen.

Personen im Rahmen der Durchführung von Prüfungen sowie für zwingend erforderliche und unaufschiebbare nichttouristische Beherbergungsaufenthalte bei Vorlage eines negativen PCR-Testnachweises

In der Gastronomie und im Beherberungswesen für minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.

Personen im Rahmen der Durchführung laufender Prüfungsblöcke, die bereits vor dem 24. November 2021 begonnen haben.

Anbieter, Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige, die weder vollständig geimpft noch genesen sind und die Kundenkontakt haben, müssen an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche über einen negativen PCR-Testnachweis verfügen. Für Beschäftigte in der Gastronomie, im Beherbergungswesen oder bei körpernahen Dienstleistungen können die Nachweise auch in Form von täglichen Antigen-Schnelltests beziehungsweise Tests unter Aufsicht erbracht werden.

Anbieter, Veranstalter und Betreiber sind zur zweiwöchigen Aufbewahrung der eigenen Testnachweise sowie zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Testnachweise durch wirksame Zugangskontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson verpflichtet.

Corona-Regeln: Hier gilt im Kreis Neu-Ulm aktuell 3G Plus

Zugang haben bei der 3G-Plus-Regel nur vollständig geimpfte und genesene Personen sowie Personen, die einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen. Ein Antigen-Schnelltest oder Selbsttest sind hier nicht ausreichend. Sie gilt bei:

Prüfungen

Corona-Regeln: Hier gilt im Kreis Neu-Ulm aktuell 3G

Zugang haben bei 3G nur vollständig geimpfte, genesene oder getestete Personen. Diese Regel gilt bei:

Schulen

Kindertagesbetreuung (Testungen für Kinder unter 6 Jahren bzw. noch nicht eingeschulte Kinder sind freiwillig)

Personennah- und –fernverkehr, Flugverkehr: Es gilt 3G für Fahr- bzw. Fluggäste und Kontroll- und Servicepersonal. Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler sowie Taxifahrten.

Ausnahmen bestehen im Handel und bei den nicht oben erfassten Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben, bei Wahllokalen und Eintragungsräumen. Hier bestehen keine Zugangsvoraussetzungen nach 3G, 3G plus, 2G oder 2G plus. Das heißt, in diesen Bereichen muss kein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis erbracht werden. Für dort Beschäftigte ist allerdings die 3G-Regel für den Arbeitsplatz anzuwenden.

Welche Corona-Regeln am Arbeitsplatz im Kreis Neu-Ulm gelten

Am Arbeitsplatz gilt 3G (für Beschäftigte und Arbeitgeber): Den Arbeitsplatz darf nur betreten, wer geimpft, genesen oder aktuell getestet ist. Dafür muss ein Nachweis mit sich geführt, bereit gehalten oder beim Arbeitgeber hinterlegt worden sein. Arbeitgeber müssen die Nachweispflicht zumindest hinsichtlich der Testnachweise täglich durch Kontrollen überwachen und dokumentieren. Alle betroffenen Arbeitgeber können den Impfstatus der Beschäftigten erheben.

In diesem Zusammenhang sind auch die Regelungen für Betriebe zu beachten, die unter die 2G plus oder 2G-Regel fallen. Bei diesen Betrieben ist auch nur ein Zugang nach 2G Plus oder 2G erlaubt ist.

Hier gilt 2G am Arbeitsplatz im Kreis Neu-Ulm

2G: Anbieter, Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige, die weder vollständig geimpft noch genesen sind und die Kundenkontakt haben, müssen an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche über einen negativen PCR-Testnachweis verfügen. Für Beschäftigte in der Gastronomie, im Beherbergungswesen oder bei körpernahen Dienstleistungen können die Nachweise auch in Form von täglichen Antigen-Schnelltests bzw. Tests unter Aufsicht erbracht werden.

Hier gilt 2G Plus am Arbeitsplatz im Kreis Neu-Ulm

2G plus: Anbieter, Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige, die weder vollständig geimpft noch genesen sind und die Kundenkontakt haben, müssen an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche über einen negativen PCR-Testnachweis verfügen.

Der negative Testnachweis kann schriftlich oder elektronisch erbracht werden. Je nach erforderlichen Test gilt es, hierzu folgendes zu beachten: Die Vorlage eines negativen Testergebnisses

eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde

eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, oder

eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien ( Selbsttests ), der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde

Welche Kontaktbeschränkungen aktuell im Kreis Neu-Ulm gelten

Für Personen, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, gilt: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist nur gestattet

mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie

sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands , solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird.

In die Gesamtzahl nicht einberechnet werden:

Kinder, die noch nicht 12 Jahre und 3 Monate alt sind und zum jeweiligen Hausstand gehören.

gehören. Vollständig geimpfte Personen.

Vollständig genesene Personen.

Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Die Kontaktbeschränkungen gelten nicht für berufliche und dienstliche Tätigkeiten sowie für ehrenamtliche Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen zwingend erforderlich ist. (AZ)