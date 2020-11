vor 31 Min.

Landkreis Neu-Ulm: Ab Dienstag gilt eine Maskenpflicht für Grundschüler

Bayern beschließt neue Corona-Regeln, die im Landkreis Neu-Ulm ab Dienstag gelten. Unter anderem müssen Grundschüler eine Maske am Platz tragen, in Ulm wiederum gilt diese Regel nicht. Das ist erneut nicht der einzige Unterschied.

Da die Allgemeinverfügung des Landkreises Neu-Ulm, in der Grundschüler von der Maskenpflicht befreit worden waren, nach Montag, 9. November nicht mehr gilt, tritt ab Dienstag eine neue Regel in Kraft. Grundschüler müssen ab Dienstag auch einen Mund-Nasen-Schutz am Sitzplatz tragen. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Hintergrund ist die aktuelle Schutzverordnung, die damit die Ausnahmeregelung des Landkreises Neu-Ulm aufhebt.

Regierung von Schwaben will Schüler nicht von Maskenpflicht befreien

Eine erneute Befreiung der Maskenpflicht am Platz an Grundschulen müsste die Regierung von Schwaben genehmigen. Doch laut dem Landratsamt könnten wegen der steigenden und besorgniserregenden Infektionszahlen solche Ausnahmen nicht erlaubt werden. Das dürfte vor allem die Eltern verärgern, „die kürzlich vor dem Landratsamt für die Rechte ihrer Kinder demonstriert haben und Landrat Thorsten Freudenberger an den Pranger stellten.

Der Landkreis Neu-Ulm befindet sich seit mehreren Tagen mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz in der dunkelroten Stufe. Deshalb appelliert das Landratsamt an die Bürger, sich umsichtig und vorsichtig zu verhalten, um die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis wieder zu senken. Das Landratsamt stehe im regelmäßigen Austausch mit dem Schulamt. Es habe die Leiter der Grundschulen über die aktuellen Regelungen informiert.

In Ulm gelten andere Corona-Regeln für Schule und Sport

Im benachbarten Landkreis Baden-Württemberg müssen weiterhin nur die Schüler ab der fünften Klasse sowie Berufsschüler eine Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht tragen. Auch der Sportunterricht findet unter Abstandsregelungen an Ulmer Schulen weiterhin statt. An bayerischen Schulen nur dann, wenn das Tragen einer Maske zumutbar oder möglich ist und der Mindestabstand zwischen allen eingehalten werden kann.

Öffentliche und private Sportanlagen und Einrichtungen wie Fitnessstudios, Yogastudios und Tanzschulen müssen in Baden-Württemberg und Bayern schließen. Ausgenommen ist die Nutzung für den Spitzen- und Profisport, dienstliche Zwecke (etwa Polizei und Feuerwehren) sowie den Schulsport und den Studienbetrieb. In Baden-Württemberg gilt: Anlagen im Freien, wie Golfplätze oder Tennisplatzanlagen dürfen auch von mehreren Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden. In geschlossenen Hallen darf, unabhängig davon, wie viele Räume vorhanden sind, nur alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts trainiert werden. Training kann also weiterhin stattfinden, allerdings nur mit einem Trainer und einem Spieler. Gruppentraining ist in den Tennishallen in Baden-Württemberg und Bayern bis mindestens Ende November nicht erlaubt.

Diese Regeln gelten für die Maskenpflicht im Landkreis

Für den Landkreis Neu-Ulm gelten im Bereich der Maskenpflicht aktuell folgende Regelungen:

• Wo immer es möglich ist, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Metern einzuhalten. Wenn die Einhaltung des Mindestabstands im öffentlichen Raum nicht möglich ist, soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In geschlossenen Räumlichkeiten muss ausreichend gelüftet werden.

• Es besteht Maskenpflicht auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich der Fahrstühle von öffentlich zugänglichen Gebäuden.

• Es besteht Maskenpflicht auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen der Arbeitsstätte, insbesondere in Fahrstühlen, Fluren, Kantinen und Eingängen; Gleiches gilt für den Arbeitsplatz, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann.

• Es besteht Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr sowie im Fernverkehr und im Schulbusverkehr. Ebenso in den zugehörigen Einrichtungen (zum Beispiel Bahnhöfe und Bushaltestellen).

• Es besteht Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt.

• Es besteht Maskenpflicht auf dem Schulgelände und auch während des Unterrichts am Platz für alle Jahrgangsstufen.

Landratsamt beantwortet Fragen auf Corona-Website

Darf mein Kind noch auf den Spielplatz? Dürfen Fitnessstudios öffnen? Wo gilt im Landkreis Neu-Ulm die Maskenpflicht? In den vergangenen Tagen haben den Landkreis Neu-Ulm zahlreiche Fragen zu den bayernweiten Regelungen erreicht, die am 2. November in Kraft getreten sind. Einen Überblick zu den aktuellen Maßnahmen sowie den häufigsten Fragen und Antworten hat das Landratsamt auf seiner Corona-Website unter https://landkreis.neu-ulm.de/de/bayernweite-regeln.html zusammengefasst. Auch das Bürgertelefon im Landratsamt steht für Fragen zur Verfügung. Es ist erreichbar von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0731/70 40 50 50. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen