Ab Montag gilt im Kreis Neu-Ulm die 3G-Pflicht in Innenbereichen

Im Landkreis Neu-Ulm liegt die Corona-Inzidenz nun schon seit fünf Tagen über 35. Somit treten auch neue Regeln in Kraft.

In ganz Bayern treten am 23. August neue Corona-Regeln in Kraft. Das Bayerische Gesundheitsministerium hatte am 20. August die Änderungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung veröffentlicht: So gilt ab Montag in Bayern bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr in Innenbereichen größtenteils die sogenannte 3G-Regel. Diese Regel trifft jetzt auch den Landkreis Neu-Ulm, das teilt das Landratsamt mit.

Neue Corona-Regeln für den Landkreis Neu-Ulm

Seit fünf Tagen, seit dem 18. August, bewegt sich die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm über der Marke von 35 je 100.000 Einwohner. Das heißt: Wer ab Montag, 23. August, sich in Innenbereichen bewegt, muss in vielen Fällen entweder vollständig gegen das Coronavirus geimpft, davon genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sein. Kinder sind bis zu ihrem 6. Geburtstag allerdings von der Testplicht ausgenommen. Von der Testpflicht befreit sind auch Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig im Rahmen des Schulbesuchs getestet werden und dies nachweisen.

Die Testungen dürfen vor höchstens 24 Stunden (POC-Antigentest), im Falle eines PCR-Tests vor höchstens 48 Stunden vorgenommen worden sein. Auch ein Antigen-Selbsttest, der unter Aufsicht vorgenommen wird, ist möglich.

Wo gilt im Kreis Neu-Ulm jetzt die 3G-Regel?

Die 3 G-Regel ist ab Montag wesentliche Voraussetzung für:

die Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (zum Beispiel öffentliche und private Veranstaltungen, Sport- und Kulturveranstaltungen)

den Zugang zur Innengastronomie

die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen in geschlossenen Räumen

den Zugang zu geschlossenen Räumen von bestimmten Freizeiteinrichtungen

Sportausübungen in geschlossenen Räumen

Hier können Sie die neuen Corona-Regeln nachlesen

Die neuen Regeln treten ab Montag, 23. August, im Landkreis Neu-Ulm in Kraft. Die Richtlinien im Überblick gibt es unter https://landkreis.neu-ulm.de/de/bayernweite-regeln.html. (AZ)