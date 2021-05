Landkreis Neu-Ulm

vor 19 Min.

Ärger bei Impfärzten im Kreis Neu-Ulm: Wird ihnen das Gehalt gekürzt?

Das Impfzentrum in Weißenhorn ist eines von dreien im Landkreis Neu-Ulm. Jetzt macht sich Unmut unter den Ärzten breit.

Plus Bei Impfärzten im Kreis Neu-Ulm macht sich Unmut breit. Es geht ums Gehalt. Sogar von Kündigungen ist die Rede. Was sagt das Landratsamt dazu?

Von Michael Kroha

Ärzte, die in einem Impfzentrum im Kreis Neu-Ulm arbeiten, verdienen unter der Woche 130 Euro die Stunde. Am Wochenende liegt der Stundensatz sogar bei 160 Euro. Mehr als Geld als genug sollte man meinen. Doch jetzt macht sich offensichtlich Unmut unter Teilen der Belegschaft breit, auch von Kündigungen ist gar die Rede. Es soll um zum Teil unbezahlte Rechnungen gehen. Was sagt das Landratsamt dazu?

