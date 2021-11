Landkreis Neu-Ulm

vor 46 Min.

Alkohol, Lärm, Vandalismus, Eierschlacht: Das war los an Halloween

In der Halloween-Nacht musste immer mal wieder die Polizei ausrücken.

Plus Halloween ist der Abend, an dem es mittlerweile auch hierzulande ähnlich rund geht wie in der Freinacht. Deshalb bekam die Polizei einiges zu tun.

Während manchem am frühen Sonntagabend die Süßigkeiten ausgingen, weil schon mehrere Gruppen von von jungen Gruselgestalten geklingelt hatten und daran erinnerten, dass ihr "Meister" sie geschickt habe, um Süßigkeiten einzusammeln, musste sich die Polizei mit manchem Vorfall beschäftigen, der nicht ganz so lustig war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

