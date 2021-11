Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Amazon-Pläne am Flughafen Memmingen: Aus dem Landkreis kommen Bedenken

Plus Der stellvertretende Landrat Franz Clemens Brechtel macht seiner Skepsis gegen die Ansiedelung des US-Online-Giganten am Allgäu-Airport Luft. Und was ist mit den Plänen für Neu-Ulm?

Von Ronald Hinzpeter

Der Widerstand gegen das geplante Verteilzentrum des Online-Giganten Amazon am Memminger Flughafen reicht bis in den Landkreis Neu-Ulm. Der hat bei diesem Thema durchaus mitzureden, gehört er doch zu den Gesellschaftern des Allgäu Airports. Verhindern kann er die Ansiedelung nicht, aber es ist auch noch nicht alles entschieden. Wesentlich geräuschloser läuft es für den US-Konzern in Neu-Ulm.

