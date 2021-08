Angst vor Taliban in Afghanistan: Könnte der Kreis Neu-Ulm weitere Flüchtlinge aufnehmen?

Plus Tausende flüchten nach der Machtübernahme durch die Taliban aus Afghanistan. Könnte der Landkreis Neu-Ulm noch neue Flüchtlinge aufnehmen?

Mit Entsetzen, Angst und großer Sorge haben Menschen aus Afghanistan, die hier im Raum Ulm und Neu-Ulm leben, auf die aktuelle Lage in ihrem Heimatland reagiert. Die Taliban haben die Macht übernommen. Tausende versuchen nun aus Furcht, von der islamistischen Terrorgruppe gefoltert und getötet zu werden, das Land zu verlassen. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber hat jüngst erklärt, dass ihre Stadt Menschen aufnehmen würde. Wie ist die Situation im Landkreis Neu-Ulm? Gibt es überhaupt Kapazitäten?