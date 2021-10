Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Bei der Lüftung der Klassenzimmer will der Kreis Neu-Ulm die große Lösung

Plus Mit mobilen Luftfiltern gibt sich der Landkreis Neu-Ulm bei seinen Schulen nicht zufrieden und setzt auf eine nachhaltige, aber auch teure Lösung.

Von Ronald Hinzpeter

Mit Not- oder Zwischenlösungen will sich der Landkreis nicht zufrieden geben: Um die Klassenzimmer der weiterführenden Schulen "Corona-fest" zu machen und mit ausreichenden Lüftungsanlagen zu versehen, setzt er auf die große Lösung, die auch noch einer künftigen weiteren Pandemie standhalten kann: Fest installierte dezentrale Lüftungsanlagen sollen für die nötige Virenfreiheit sorgen. Doch die große Lösung kostet viel Geld und ist auch nicht so schnell zu haben. Zwei Schulen sollten ursprünglich ausgenommen werden, dagegen allerdings haben nun Schülerinnen und Schüler mit Erfolg mobil gemacht.

