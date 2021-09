Landkreis Neu-Ulm

Briefwahl: Unerwartet viele wollen daheim ihr Kreuzchen machen

Plus Das gab es noch nie bei einer Bundestagswahl: Mehr Wählerinnen und Wähler als je zuvor werden per Brief abstimmen - auch im Kreis Neu-Ulm. Das führt mancherorts zu Problemen.

Von Ronald Hinzpeter

Vielleicht muss man diesmal doch ein großes Wort bemühen: historisch. Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundestagswahlen werden so viele Menschen ihre Stimme per Brief abgegeben haben. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Auch im Wahlkreis 255 Neu-Ulm ist das nicht anders. Dass es diesen Trend geben würde, stand schon länger fest, doch dann war Stefan Hatzelmann, Leiter des Fachbereichs Kommunalrecht und Staatliche Rechnungsprüfung im Neu-Ulmer Landratsamt, doch überrascht, wie groß die Nachfrage nach den Briefwahlunterlagen ist. In manchen Kommunen gab es sogar zu wenig davon.

