Bundestagswahl 2021: Was die Pandemie im Wahlkreis Neu-Ulm verändert

Plus Bei den Bundestagswahlen war der Wahlkreis 255 stets eine sichere Bank für die CSU. Diesmal jedoch werden die Karten neu gemischt – es tut sich einiges.

Die kommende Bundestagswahl wird diesmal ein wenig anders als die vergangenen Male. Das liegt nicht nur daran, dass der Mandatsinhaber Georg Nüßlein von der CSU wegen der Maskenaffäre im Bundeswahlkreis 255 Neu-Ulm nicht mehr antritt. An seiner Stelle bewirbt sich der Weißenhorner Alexander Engelhard um das Direktticket nach Berlin. Nein, die Pandemie wird auch diesen Urnengang deutlich beeinflussen.