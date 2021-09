Bundestagswahl in Corona-Zeiten: Wahlkampf unter widrigen Umständen

Plus In Corona-Zeiten müssen die Kampagnen notgedrungen anders laufen. Wie die Kandidatinnen und Kandidaten damit umgehen und welche prominenten Auftritte noch zu erwarten sind.

Manchmal konnte man in diesen Wochen das Gefühl bekommen, dass die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz schneller steigt als das Interesse an diesem Bundestagswahlkampf. Das sichtbarste Zeichen dafür, dass demnächst gewählt wird, sind die bunten Wahlplakate. Doch sonst tun sich die Kandidatinnen und Kandidaten schwer, die Menschen zu erreichen. Und prominente Unterstützung aus Berlin kommt auch (fast) nicht. Wie gehen die Kandidatinnen und Kandidaten mit den erschwerten Umständen um?