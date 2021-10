Corona: Impfen an Schulen ist im Landkreis Neu-Ulm noch nicht sehr beliebt

Plus Das Immunisierungsmobil bricht mittlerweile zu seiner zweiten "Spritz-Tour" bei Bildungseinrichtungen im Kreis Neu-Ulm auf. Die Resonanz war bisher noch überschaubar.

Es ist ein mühsames Geschäft geworden, die Menschen im Landkreis Neu-Ulm zum Impfen zu bewegen. Die Zahlen hinken jedenfalls weiterhin hinter denen des Freistaates her, hinter denen des Bundes sowieso. Auch die Immunisierungsbemühungen an den Schulen laufen eher schleppend. Allerdings spiegeln die reinen Zahlen offenbar nicht ganz die Wirklichkeit wider, verlautet aus dem Landratsamt.