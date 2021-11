Corona-Impfung im Kreis Neu-Ulm: Das sind die nächsten Termine vom Impfbus

Der Impfbus macht wieder im Landkreis Neu-Ulm Halt. Termine gibt es in Nersingen, Wallenhausen, Kadeltshofen und Altenstadt.

Der Landkreis Neu-Ulm organisiert in dieser Woche weitere Sonderimpfaktionen in mehreren Orten. Eine vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung sind nicht notwendig. Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage kann es laut Landratsamt aber zu längeren Wartezeiten kommen. Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, auch die Möglichkeiten einer Impfung über den Hausarzt oder die Betriebsärztin in Betracht zu ziehen und sich zuerst dort zu erkundigen.

Die Impftermine im Landkreis Neu-Ulm:

Mittwoch, 24. November, 10 bis 15 Uhr, Gemeindehalle Nersingen , Rathausplatz 1 in Nersingen .

Mittwoch, 24. November, 16 bis 17.30 Uhr, Bürgerstuben, Oberdorfstraße 1 in Weißenhorn-Wallenhausen.

Freitag, 26. November, 9 bis 12 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Holzheim , Kadeltshofer Straße 3 in Holzheim .

Freitag, 26. November, 14 bis 17 Uhr, Grundschule, Schulstraße 3 in Altenstadt .

Die Impfungen finden im Impfbus der Firma Huber Health Care statt. Vorige Woche waren die geplanten Termine in Gerlenhofen und Nersingen wegen eines technischen Defekts ausgefallen (wir berichteten). Inzwischen wurde der Schaden behoben, sodass nun wieder Sonderaktionen stattfinden können.

Verabreicht werden die Impfstoffe Biontech und Johnson & Johnson

Für die Wartezeit und Nachsorge könnten die nahe gelegenen Räumlichkeiten genutzt werden, schreibt das Landratsamt. Es werden die Impfstoffe Biontech sowie Johnson & Johnson verabreicht. Bitte an Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Impfbuch denken.

Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der/des Sorgeberechtigten vorliegt. Bis zum Alter von 16 Jahren muss zudem ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleiten. Außerdem gibt es im Vorfeld ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt oder der Ärztin.

Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen (Auffrischungsimpfungen). Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt für die Booster-Impfungen aktuell einen Abstand von 6 Monaten zur letzten Impfung – möglich sind sie nach mindestens fünf Monaten. Des Weiteren gibt es ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt. Mehr dazu auf der Homepage des Landkreises. (AZ)