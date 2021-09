Corona-Impfung im Kreis Neu-Ulm: Sonderaktion bei der Kulturnacht

Der Landkreis Neu-Ulm bietet mehrere Sonderimpfaktionen an. Unter anderem bei der Kulturnacht in Neu-Ulm.

Im Rahmen der Kulturnacht in Neu-Ulm steht der Impfbus am Samstag, 18. September, von 15 bis 20 Uhr auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm. Das teilte das Landratsamt mit. Es werden die Impfstoffe Biontech sowie Johnson & Johnson verabreicht. Dabei ist erneut der Impfbus des Betreibers von zwei Impfzentren im Landkreis, Huber Health Care, im Einsatz.

Das müssen Impflinge in Neu-Ulm beachten

Eine vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung sind nicht notwendig. Einfach vorbeikommen. Wer bereits seine erste Impfung erhalten hat, sollte unbedingt beachten, dass zwischen erster und zweiter Impfung vier Wochen liegen sollten. Bitte an Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Impfbuch denken.

Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der/des Sorgeberechtigten vorliegt. Bis zum Alter von 16 Jahren muss zudem ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleiten. Außerdem gibt es im Vorfeld ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt oder der Ärztin.

Auch Auffrischungsimpfungen sind möglich (Booster-Impfungen). Voraussetzung ist, dass die letzte Impfung gegen das Coronavirus mindestens sechs Monate zurückliegt.

Impfen lassen können sich Bürgerinnen und Bürger auch in Nersingen

Zwei weitere Sonderimpfaktionen finden zudem am Freitag, 17. September, statt. Zum einen bei Edeka in Nersingen (Am Schwarzen Graben 1) von 15 bis 18 Uhr, zum anderen beim Polizei-Sicherheitstag auf dem Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm von 10 bis 14 Uhr. (AZ)

