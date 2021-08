Landkreis Neu-Ulm

Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm knapp unter 100: Neue Regeln könnten trotzdem kommen

Plus Die Corona-Inzidenz ist im Kreis Neu-Ulm knapp unter 100 gesunken. Neue Regeln könnten deshalb trotzdem kommen.

Von Michael Kroha

Am Sonntag, 29. August, lag die Corona-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) bei 102,9. Am Montag, 30. August, lag der Wert bei 103,5. Für Dienstag, 31. August, gab das RKI nun eine Sieben-Tage-Inzidenz von 99,0 an. Der Schwellenwert von 100 wurde also nicht ein weiteres Mal überschritten. Was heißt das nun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

