Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm mit neuem Rekord – eine "Bankrotterklärung"?

Plus Corona-Inzidenz weiter auf Rekordhoch, das Gesundheitsamt weiter überfordert. War's das jetzt? Betroffene blicken skeptisch auf die Lage im Kreis Neu-Ulm.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm steigt weiter. Für Mittwoch, 10. November, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen neuen Rekordwert von 428,8. Die Intensivbetten in der Region sind zu 98 Prozent voll. Und das Neu-Ulmer Gesundheitsamt muss zum wiederholten Mal vermelden: "Es tut uns leid, wir kommen aktuell nicht hinterher." Ist das nun eine bewusst in Kauf genommene "Bankrotterklärung"? Und hilft jetzt nur noch die "Durchseuchung"?