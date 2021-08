Corona-Inzidenz stabil über 50: Diese neuen Regeln gelten ab Donnerstag im Kreis Neu-Ulm

Im Landkreis Neu-Ulm lag die Corona-Inzidenz drei Tage in Folge über dem Wert von 50. Ab Donnerstag treten nun also neue Regeln in Kraft.

Die Corona-Inzidenz lag am Dienstag, 24. August, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) im Landkreis Neu-Ulm bei 55,9 und damit am dritten aufeinanderfolgenden Tag über dem Schwellenwert von 50. Die Folge sind nun neue, verschärfte Regeln.

Diese Corona-Regeln gelten ab Donnerstag im Kreis Neu-Ulm

Schon ab Donnerstag treten die neuen Vorgaben in Kraft. Davon betroffen sind insbesondere private Treffen und Feiern wie Hochzeiten, Taufen und Geburtstage, aber auch Vereinssitzungen.

Private Zusammenkünfte sind nur noch mit Mitgliedern des eigenen Haushalts sowie den Angehörigen zweier weiterer Hausstände gestattet. Dabei darf eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten werden. Kinder bis 14 Jahre (bis zum 14. Geburtstag) sowie geimpfte und genesene Personen werden dabei aber nicht mitgezählt.

Außer Kraft treten diese Regeln erst dann wieder, wenn der Landkreis Neu-Ulm an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 unterschritten hat. Maßgebend sind hierfür die Werte des RKI. Ab dem übernächsten Tag gelten dann die neuen Regelungen.

Ungeachtet dessen ist am Montag, 23. August, im Kreis Neu-Ulm und in ganz Bayern eine neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Demnach gilt bei einer Inzidenz von 35 oder mehr in Innenbereichen größtenteils die 3G-Regel. Weil der Landkreis Neu-Ulm seit Mittwoch, 18. August, über einem Wert von 35 liegt, galten die neuen Bestimmungen bereits ab vergangenem Montag.

So ist die Corona-Lage rund um den Kreis Neu-Ulm

