Landkreis Neu-Ulm

vor 41 Min.

Corona-Inzidenz über 100: Wer sind die Neuinfizierten im Landkreis Neu-Ulm?

Plus Die Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm steigt wieder. Wer sind die Menschen, die sich infizieren? Wie groß in der Anteil der Geimpften? Wie ist die Lage in den Kliniken?

Von Michael Kroha

Im Landkreis Neu-Ulm hat die Corona-Inzidenz am Wochenende den nächsten Schwellenwert überschritten. Die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner hat sich im Vergleich zu vergangenen Montag (57,6) quasi verdoppelt (103,5). Wer sind die Menschen, die sich derzeit infizieren? Welche Altersgruppen sind besonders betroffen? Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? Und wie groß ist der Anteil der Geimpften?

