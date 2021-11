Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Corona-Regeln: So kontrollieren Polizei und Behörden im Kreis Neu-Ulm

Seit 16. November gilt in Gaststätten in Bayern die 2G-Regel. Ob diese eingehalten wird, kontrollieren Polizei und Landratsämter.

Plus Mehrere Verstöße wurden bereits aufgedeckt. Polizei und Neu-Ulmer Landratsamt planen weitere Aktionen - in der Gastronomie, aber auch im Nahverkehr.

Von Michael Ruddigkeit

In weiten Teilen des öffentlichen Lebens gilt in Bayern inzwischen die 2G-Regel. Das heißt, es dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene beispielsweise in eine Gaststätte oder zum Friseur gehen. Bei Kultur- und Sportveranstaltungen sowie in Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbädern oder Zoos gilt sogar 2G plus - man braucht also als Geimpfter oder Genesener zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Im öffentlichen Nahverkehr ist wiederum 3G vorgeschrieben, Fahrgäste müssen also getestet, geimpft oder genesen sein. Doch wie wird die Einhaltung der Corona-Regeln im Landkreis Neu-Ulm eigentlich kontrolliert?

