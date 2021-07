Corona: Viele Bußgeldverfahren sind noch nicht erledigt

Plus Wer sich nicht an die Corona-Einschränkungen hält, muss dafür bezahlen. Doch das wollen sehr viele nicht. Für das Amtsgericht Neu-Ulm ist das sehr aufwendig.

Wärmende Decken gehören normalerweise nicht zur Grundausstattung von Gerichtssälen. Doch der Corona-Winter machte es möglich: Um die Aerosol-Ausbreitung einzudämmen, wurde am Amtsgericht Neu-Ulm auch bei sehr niedriger Außentemperatur mit geöffneten Fenstern verhandelt, weshalb die Protokollantinnen, die vor allem dem kalten Luftstrom ausgesetzt waren, nicht nur in warmer Kleidung ihre Arbeit verrichteten, sondern auch noch Decken bekamen. "Das war eine harte Zeit", sagt Amtsgerichtsdirektor Alexander Kessler. Doch das Corona-Thema lässt die Justiz immer noch nicht los.